Israël : la procureure générale somme Netanyahou de démettre Deri de ses fonctions ministérielles

La procureure générale d'Israël Gali Baharav-Miara a officiellement demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de démettre de ses fonctions de ministre le chef du parti Shas Arieh Déri, dont la nomination a été invalidée mercredi par la Cour suprême. Dans une lettre envoyée à Netanyahou, la conseillère juridique du gouvernement a écrit que, conformément à la décision du tribunal, "le membre de la Knesset Aryeh Deri ne pourra pas continuer à servir comme ministre du gouvernement d'Israël."

Elle a également ajouté que Netanyahou devait agir conformément à la décision et le démettre de ses fonctions au sein du gouvernement", et qu'une autre personne devait être nommée aux postes de ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur.

Mercredi, la Cour suprême a annoncé dans un communiqué avoir décidé à une majorité de 10 juges sur onze "que la nomination du député Arié Dery au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée", en raison de ses condamnations pour fraude fiscale. La Cour a rappelé qu'Arieh M. Dery avait annoncé début 2022 qu'il se retirait de la vie politique après sa condamnation pour fraude fiscale. Cette mise en retrait était même une condition fixée par la justice pour lui éviter la prison. Mais il a été réélu aux législatives de novembre et nommé au gouvernement mis sur pied fin décembre par Benjamin Netanyahou, avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite.

La coalition envisage d'ailleurs de nommer Arieh Deri au poste de président de la Knesset à la place d'Amir Ohana, qui occupe cette fonction actuellement. Une telle nomination permettrait à Deri de servir en tant que membre de la Knesset malgré sa condamnation. Deri a commenté la décision de la Cour suprême affirmant qu'il continuerait à diriger son parti. Figure tutélaire de Shass, parti habitué à faire et défaire les coalitions depuis les années 1980, M. Dery a été ministre dans de nombreux gouvernements.