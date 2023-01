Israël : un ex-ministre de la Justice propose un compromis pour réformer le système judiciaire

La proposition de Daniel Friedmann vise à adoucir le projet de réforme promu par les gouvernement, en renforçant le pouvoir du président

Daniel Friedmann, ancien ministre de la Justice, a présenté lundi au quotidien Yedioth Ahronoth une proposition de compromis pour le projet de réforme du système judiciaire souhaité par le gouvernement, et objet de vives critiques de l'opposition. La proposition de Daniel Friedmann, ministre entre 2007 et 2009 dans le gouvernement d'Ehud Olmert, vise à adoucir le projet, en renforçant le pouvoir du président et en rendant plus difficile la modification des lois fondamentales. L'interview de l'ex-ministre a été publiée au lendemain d'une rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, à qui il aurait confié que la réforme judiciaire prévue ne serait pas aussi radicale qu'annoncé.

Lorsqu'il était ministre, Friedmann a lui aussi tenté de limiter les pouvoirs de la Cour suprême et du procureur général, estimant que c'était leur donner trop de pouvoir que d'intervenir dans le processus décisionnel du gouvernement. Il a toutefois indiqué que le projet de loi de l'actuel ministre Yariv Levin allait trop loin.

La réforme de Levin limite notamment le pouvoir de la Cour suprême d'invalider les lois et les décisions du gouvernement, comporte une "clause dérogatoire" qui permettrait à la Knesset de légiférer à nouveau sur des lois invalidées avec une majorité de 61 voix, et donne au gouvernement un contrôle total sur la sélection des juges.

"Nous avons besoin d'une réforme du système judiciaire. Mais les réformes proposées ne sont que partiellement acceptables pour moi. Il faut aussi que la Knesset soit moins belliqueuse et fasse preuve de plus de retenue", a-t-il affirmé au Yedioth Ahronoth, critiquant les fréquentes modifications apportées aux Lois fondamentales ces dernières années "en fonction des intérêts évanescents des gouvernements naissants".

Friedman suggère notamment de séparer le processus de sélection des juges des tribunaux de district de celui des juges de la Cour suprême. Selon lui, le premier ne nécessite pas de changement significatif et pourrait même être modifié pour exclure l'implication du gouvernement. Mais il est opposé à la position de Levin sur la sélection des juges de la Cour suprême, affirmant que la coalition ne devrait pas avoir un contrôle total.

L'ancien ministre propose également d'interdire à la Cour suprême d'intervenir dans les lois fondamentales, mais seulement si la capacité de la Knesset à les modifier en fonction d'intérêts à court terme est également limitée. "Je propose de donner au président le pouvoir de reporter l'entrée en vigueur des lois fondamentales pour une période d'un an ou deux, afin de profiter de cette période pour examiner s'il faut donner à la Knesset le mandat de la faire passer en loi", a-t-il expliqué.

Yonatan Sindel/Flash90 Benjamin Netanyahou et Yariv Levin à la Knesset à Jérusalem

Friedmann est d'accord avec la proposition de Levin selon laquelle 61 députés sur les 120 pourraient annuler les décisions de la Cour, mais à condition que le nombre de députés soutenant une telle motion soit supérieur d'au moins cinq voix aux opposants. Il s'est par ailleurs opposé à ce que les conseillers juridiques des ministères soient nommés "pour des raisons politiques", estimant que le système de nomination de professionnels à ces fonctions doit être maintenu.