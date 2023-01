Israël : les chefs de la coalition participent à une réunion du Shas en signe de soutien à Deri

Les responsables ont estimé que la Cour suprême avait "bafoué" la volonté du peuple, tandis que Netanyahou s'est engagé à faire revenir Déri au gouvernement

Les dirigeants des partis de la coalition sont venus à la réunion hebdomadaire du Shas lundi pour afficher leur soutien au président de la formation ultra-orthodoxe, Arieh Deri, qui a été relevé de ses fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Santé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou dimanche, conformément à l'arrêt de la Cour suprême qui a invalidé sa nomination.

Le Premier ministre s'est lui aussi présenté à la réunion en signe de solidarité et a réitéré son engagement à faire revenir Deri au gouvernement. "Le principe de la volonté de la majorité a été mis à mal et nous devons y remédier", a déclaré Netanyahou. "C'est une mauvaise décision", a ajouté le Premier ministre, martelant que "personne n'a l'intention d'abandonner" la lutte pour le faire revenir au cabinet.

Parmi les participants figuraient également le président de la Knesset Amir Ohana, le ministre de la Défense Yoav Gallant, le ministre des Finances Betsalel Smotrich et d'autres ministres et députés. Le ministre de la Justice Yariv Levin, également présent, a déclaré que la décision de la Cour suprême contre Deri était très troublante. "Dans une démocratie, celui qui élit et détermine qui sera dans le gouvernement et qui seront les ministres et les membres de la Knesset, c'est le peuple. Un lieu où le juge détermine qui il juge bon être ministre, selon des normes qu'il invente, c'est quelque chose qui peut être appelé de bien des noms, mais ce n'est pas la démocratie", a-t-il affirmé.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a noté que "cette réunion est le message. La coalition est stable et homogène et durera, avec l'aide de Dieu, jusqu'à la fin de son mandat. Nous avons tous le sentiment que la lutte du système judiciaire contre Deri est la lutte de nous tous. Arieh, nous sommes tous ici avec toi, c'est notre combat à tous".

Arieh Deri a lui aussi pris la parole affirmant que la coalition continue d'agir conformément à la loi. "Nous ne sommes pas des anarchistes. Nous ne permettrons pas que le pays tombe aux mains des anarchistes qui crient qu'ils n'accepteront pas les lois de la Knesset"", a-t-il affirmé. "Personne n'a averti le Premier ministre qu'il agissait de manière 'extrêmement déraisonnable' lorsqu'il m'a nommé. Personne ne l'a prévenu et tout à coup, ils discutent pour savoir s'il a agi de manière déraisonnable. Peut-être que quelqu'un a voulu lui tendre un piège", a-t-il ajouté.