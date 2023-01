Le gouvernement va allouer un budget de 180 millions de shekels pour renforcer les infrastructures de ces "jeunes implantations"

Le gouvernement israélien va commencer à régulariser le statut de dizaines de communautés de Cisjordanie dès la semaine prochaine, a révélé jeudi le quotidien Israel Hayom. Le ministre du Néguev, de la Galilée et de la résilience nationale, Yitzhak Wasserlauf du parti Otzma Yehudit (Force juive), devrait présenter trois propositions au cabinet dimanche prochain, qui sont toutes essentielles à la régularisation : la promotion d'un plan de développement comprenant le raccordement aux infrastructures, l'amélioration des infrastructures et les plans de construction de bâtiments publics, et la création d'un département au sein de son ministère consacré aux "jeunes implantations".

Selon l'accord de coalition signé entre Otzma Yehudit et le Likoud, le gouvernement est tenu de régulariser le statut de ces implantations sauvages dans un délai relativement court. L'accord stipule qu'une équipe de ministres dirigée par le Premier ministre sera choisie dans les 30 jours suivant la formation du gouvernement et que dans les 60 jours, une décision sera prise concernant la légalisation des communautés plus anciennes.

Dans les 18 mois suivants la formation du gouvernement, toutes les infrastructures de base des jeunes implantations doivent être mises en place sur une base solide, y compris des connexions stables à l'eau et à l'électricité, la construction de bâtiments publics essentiels et la fourniture d'autres infrastructures vitales. L'accord stipule également que le gouvernement financera la planification, l'installation, le renouvellement et la mise à niveau de l'infrastructure et des éléments liés à la sécurité, et allouera un budget d'environ 180 millions de shekels (48,7 millions d'euros) à cette fin.