20 % des enseignants arabes israéliens obtiennent leur diplôme dans des universités palestiniennes où ils s’imprègnent de messages anti-israéliens

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le cabinet politique et de sécurité doit examiner une nouvelle proposition de loi, selon laquelle Israël cessera de reconnaître les diplômes universitaires acquis par les Arabes israéliens dans les établissements d'enseignement palestiniens. Le ministre de l'Agriculture Avi Dichter, à l’origine de la proposition, a indiqué au radiodiffuseur public israélien Kan, que son but était d'affaiblir les relations entre les Palestiniens et les Arabes israéliens.

Selon lui, les étudiants formés dans les institutions palestiniennes s’imprègnent de messages anti-israéliens encourageant le terrorisme, qu'ils ramènent en Israël et transmettent à leur tour. Selon un chiffre révélé par l'ancienne présidente de la commission de l'éducation, la députée Sharren Haskel, plus de 20 % des enseignants arabes israéliens obtiennent leur diplôme dans des universités palestiniennes qui dépeignent Israël comme l’ennemi.

Cette proposition s'ajoute à une série de décisions prises dimanche par le cabinet, réuni après les attentats terroristes de ce weekend à Jérusalem. Au cours de la réunion, il a été décidé que les familles des terroristes ou qui soutiennent le terrorisme n’auront plus droit à la sécurité sociale. Parallèlement, l’obtention du permis de port d’arme pour les israélien sera facilité, la police et l’armée seront renforcées, plus d’arrestations et plus de saisies d’armes illégales seront effectuées.

ABBAS MOMANI / AFP Illustration - Des étudiants de l'université de Birzeit, à la périphérie de Ramallah, en Cisjordanie

Une loi permettant de révoquer la citoyenneté israélienne ou le permis de résidence des terroristes et de les expulser dans les Territoires palestiniens de Cisjordanie vient également d'être votée en première lecture à la Knesset. D’autres propositions comme le refus de permis de travail pour les familles soutenant le terrorisme, ou des mesures pour renforcer les implantations israéliennes seront soumises ultérieurement.