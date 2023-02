Gali Beharav-Miara a indiqué au Premier ministre qu'il pourrait se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts en raison de son procès pour corruption

La procureure générale Gali Beharav-Miara a indiqué jeudi au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il devait s'abstenir de participer aux efforts de son gouvernement pour réformer le système judiciaire, sous peine de se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts en raison de son procès pour corruption en cours.

"Votre rôle de Premier ministre vous impose de vous abstenir de prendre des initiatives concernant le système judiciaire et sa réforme'", a indiqué dans une lettre Baharav-Miara. "Cela est dû à la suspicion raisonnable d'un conflit d'intérêts entre les questions relatives aux procédures judiciaires à votre encontre, et l'ensemble des initiatives législatives et leurs composantes substantielles" que le gouvernement avance dans son paquet de réformes judiciaires, a-t-elle poursuivi.

Parmi les propositions de réforme du gouvernement figure une loi qui lui donnerait une majorité automatique au sein du comité qui sélectionne les juges pour chaque tribunal du pays, y compris la Cour suprême.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, le 29 janvier 2023.

Si Benjamin Netanyahou est reconnu coupable des accusations de corruption portées contre lui dans le procès qui se tient actuellement au tribunal de Jérusalem, il pourra faire appel de la condamnation devant la Cour suprême. Or, si la réforme est adoptée, son gouvernement pourra procéder à des nominations au cours de son mandat. Le Premier ministre a déclaré dans une interview accordée à CNN mardi qu'il était prêt à "entendre les contre-offres" à l'ensemble des mesures prévues par la réforme promue par son gouvernement.

En janvier, la procureure générale a déposé un avis auprès de la Cour suprême déclarant qu'un accord sur les conflits d'intérêts établi par son prédécesseur Avichai Mandelblit en 2020 pour Netanyahou était toujours en vigueur. En vertu de cet accord, Netanyahou ne peut pas être impliqué dans des questions qui concernent les témoins ou d'autres défendeurs dans son procès, ou dans une législation qui aurait un impact sur les procédures judiciaires à son encontre.