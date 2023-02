Un militant anti-gouvernement a affirmé qu'assassiner le Premier ministre était justifié si ce-dernier était amené à "assumer des pouvoirs dictatoriaux"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé samedi soir les appels au meurtre proférés à son encontre ce week-end par l'ancien pilote de l'armée de l'air israélienne Ze'ev Raz. "Ces dernières semaines, nous avons assisté à une hausse croissante de l'incitation. Les lignes sont franchies chaque jour. Il semblait que toutes les limites concernant les menaces contre les élus et moi avaient déjà été franchies. Mais manifestement non, parce qu'aujourd'hui nous avons entendu et vu une menace claire d'assassinat contre le Premier ministre d'Israël", a déclaré Netanyahou alors qu'il s'apprêtait à quitter Paris pour rentrer en Israël. Il a également appelé les services de sécurité à agir et la classe politique à "ne pas rester silencieuse".

Ze'ev Raz, un ancien pilote qui a participé à la célèbre mission de 1981 visant à bombarder un réacteur nucléaire irakien, a affirmé sur Facebook qu'assassiner Benjamin Netanyahou était justifié si ce-dernier était amené à "assumer des pouvoirs dictatoriaux". Le militant a toutefois rapidement effacé son message après les nombreuses critiques qu'il a essuyées.

"Si un Premier ministre se lève et prend l'autorité d'un dictateur, ce Premier ministre est un homme de mort, c'est aussi simple que cela, ainsi que ses ministres et ceux qui travaillent avec lui (...) Ma loi du rodef (permission religieuse pour tuer) stipule : si un homme, israélien ou étranger, s'empare de mon comté et le dirige de manière antidémocratique, il y a obligation de le tuer. Ce n'est pas poli, et cela me fait frémir, mais l'autre option, c'est beaucoup de morts innocents, et il vaut mieux tuer les criminels", avait-il écrit.

Face à l'indignation suscitée par son message, Raz a publié un nouveau message pour se justifier, affirmant qu'il ne faisait que citer une autre personne qui avait initialement fait ces commentaires. L'ancien officier a déclaré qu'après avoir vu cette personne supprimer la référence à "din rodef", il a également supprimé sa publication sur Facebook. "Je ne m'identifie pas à cette publication", a-t-il affirmé.

Tomer Neuberg/Flash90 Ze'ev Raz prend la parole lors d'une manifestation contre l'accord controversé conclu entre le gouvernement et les grandes entreprises énergétiques sur la production de gaz naturel, Tel Aviv, le 28 novembre 2015.

La police a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Raz pour "suspicion d'incitation et de menaces", tandis que le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet Ronen Bar a indiqué avoir observé une hausse des discours violents à l'endroit de Netanyahou et de ses ministres ces derniers jours.

De son côté, le leader de l'opposition Yaïr Lapid a "condamné fermement toute incitation au meurtre et l'application du 'din rodef' contre Netanyahou. La lutte contre la réforme judiciaire concerne l'âme du pays. Toute incitation à la violence ne fait que nuire à la bataille pour sauver la nation".