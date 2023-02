Israël : l'ancien pilote de chasse qui a appelé à l'assassinat de Netanyahou convoqué par la police

Zeev Raz a écrit sur Facebook que le PM devait être abattu, en vertu du "din rodef", une loi religieuse qui autorise à tuer un meurtrier potentiel

L'ancien pilote de l'armée de l'air Zeev Raz a été convoqué dimanche après-midi à l'unité de police Lahav 433, où il a été interrogé pour ses incitations au meurtre présumées contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et plusieurs ministres du cabinet.

Dans la matinée, le ministre des Communications, Shlomo Karhi, a déposé une plainte auprès de la police contre Zeev Raz et contre l'avocat David Hodek, suspecté lui aussi d'incitation au meurtre, après les menaces proférées contre les membres du gouvernement.

"Malheureusement, les responsables de l'application de la loi tergiversent, aucun des instigateurs n'a été arrêté et d'autres personnes comme Ron Huldai (le maire de Tel Aviv) rejoignent le cercle de cette incitation à la haine. L'écriture est sur le mur et elle est écrite à l'encre rouge. Ils doivent être punis avec toute la sévérité requise", a déclaré Karhi.

Zeev Raz, l'un des leaders du mouvement de protestation anti-Netanyahou et ancien pilote de chasse, avait publié ce week-end un message dans lequel il laisse entendre qu'il faut assassiner le Premier ministre en invoquant le "din rodef", une loi issue de la tradition juive qui autorise à tuer de manière préventive un meurtrier potentiel.

"Je suis étonné par la douceur de Hodek. Une seule défense avec une arme ? La passivité ? Thérapie par ventouses pour les morts", a-t-il écrit sur Facebook, en faisant référence à l'avocat David Hodek, qui a déclaré : "Je ne m'empêcherai pas de tirer à balles réelles s'ils me forcent à vivre sous une dictature. Si un Premier ministre se lève et prend l'autorité d'un dictateur, ce Premier ministre est un homme de mort, c'est aussi simple que cela, ainsi que ses ministres et ceux qui travaillent avec lui. Dans ce cas nous devons avoir recours à la loi du 'rodef'", avait-il ajouté. "Ma loi du rodef dit : si un homme, israélien ou étranger, s'empare de mon comté et le dirige de manière antidémocratique, il y a obligation de le tuer. Ce n'est pas poli, et cela me fait frémir, mais l'autre option est la mort de nombreux innocents, et il vaut mieux tuer les criminels."

Raz s'est depuis rétracté et a supprimé sa publication sur Facebook, affirmant qu'il "ne s'identifiait pas" à ce qu'il avait initialement écrit.