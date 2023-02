Israël : premier vote de la Knesset sur la réforme judiciaire prévu la semaine prochaine

Le débat public au sujet de la réforme a atteint un niveau de violence sans précédent

La Commission des lois de la Knesset a annoncé qu'elle voterait mercredi concernant certains volets du projet de réforme judiciaire, ouvrant la voie à un vote en première lecture du plenum de la Knesset qui devrait avoir lieu lundi.

Les aspects de la réforme qui seront soumis à l'approbation des membres de la commission sont ceux relatifs à la modification du mode d'élection des juges et à la non-abrogation de lois fondamentales par la Haute Cour.

Selon la dernière proposition du député Sionisme religieux Simcha Rotman, le comité de sélection des juges incluant neuf membres serait composé majoritairement de représentants des pouvoirs exécutif et judiciaire. Il compterait trois ministres, dont le ministre de la Justice, trois juges, dont le président de la Cour suprême, et trois membres de la Knesset, dont le président de la commission des lois.

Le second volet de la réforme soumis au vote pose que la Cour suprême n'aura plus le droit d'amender ni même d'annuler les lois fondamentales, à moins d'obtenir l'approbation de 80 % des juges.

Le gouvernement confirme donc son intention d'aller de l'avant dans la mise en place de la réforme judiciaire promue par le ministre de la Justice Yariv Levin, et de faire fi des pressions énormes qu'il subit de toutes parts, aussi bien de la population que de l'opposition ou de la scène internationale.

Les manifestation populaires rassemblant les opposants aux réformes ne faiblissent pas, et rassemblent des dizaines de milliers de personnes depuis plus d'un mois dans les rues du pays. Le débat public a également atteint un niveau de violence sans précédent avec des déclarations extrêmement virulentes contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui fait l'objet d'appels au meurtre. A tel point que le président israélien Isaac Herzog a appelé à calmer les esprits, et proposé de superviser des négociations entre majorité et opposition autour de la réforme.