Réforme judiciaire : plus d'un tiers des Israéliens redoutent une guerre civile

41% des Israéliens soutiennent la réforme tandis que 44% s'y opposent

Plus d'un tiers des Israéliens craignent la possibilité d'une guerre civile à cause des réformes judiciaires proposées par le gouvernement, selon un sondage commandé par le Jewish People Policy Institute (JPPI) et publié mardi.

D'après cette enquête, 35% des sondés pensent ainsi que la réforme judiciaire conduira à la guerre civile, tandis qu'ils sont 60% à penser que la lutte entre ceux qui soutiennent la réforme et ceux qui s'y opposent engendrera des violences à certains niveaux. Cette inquiétude existe chez les Israéliens de tous âges, de toute catégorie sociale et de toute sensibilité politique.

A l'heure actuelle, 41% des Israéliens soutiennent la réforme tandis que 44% s'y opposent. Et bien que 84% des sondés pensent que le système judiciaire a besoin d'un changement, seuls 22% soutiennent la réforme dans son ensemble.

"Les résultats de cette enquête d'opinion doivent alerter la classe politique", a déclaré Yedidia Stern, président de JPPI. "Il existe un large soutien public en faveur du compromis et du dialogue entre ceux qui soutiennent la réforme et ceux qui s'y opposent", a-t-il noté. Une énorme majorité d'Israéliens craignent des violences dans le pays et souhaitent que leurs élus entrent dans un processus de négociation."

La semaine dernière, le Jewish People Policy Institute a lui-même lancé une campagne appelant au compromis sous le slogan "non à la coercition et à la violence, oui au dialogue".

Bien que le président israélien Isaac Herzog ait appelé à calmer les esprits, et proposé de superviser des négociations entre majorité et opposition autour de la réforme, le gouvernement est décidé à aller de l'avant dans sa mise en place. La Commission des lois du Parlement a annoncé qu'elle voterait mercredi certains volets du projet de réforme judiciaire, ouvrant la voie à un vote en première lecture du plenum de la Knesset qui devrait avoir lieu lundi.