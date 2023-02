Le texte sur la nomination des juges et sur l'abrogation du droit de la Cour suprême d'annuler des lois adoptées à la Knesset passera en lecture préliminaire

La première partie du projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou a été soumise au vote de la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset mercredi, ce qui conduira à sa première lecture en séance plénière de la Knesset lundi prochain.

Le premier amendement soumis au vote est la restriction du droit autoproclamé de la Cour suprême de contrôle judiciaire sur chaque loi adoptée par la Knesset, y compris les lois fondamentales. Selon le projet de loi, la Cour suprême "ne sera pas tenue, directement ou indirectement, de remettre en question la validité d'une loi fondamentale et il n'y aura aucune validité à une décision prise dans ce domaine".

Le président de la commission, Simcha Rothman, a déclaré que la coalition s'appuiera sur l'ancien président de la Cour suprême, le juge Meir Shamgar, universellement respecté, qui a écrit dans un avis de 1995 que "la théorie de la souveraineté illimitée de la Knesset est ancrée dans le concept selon lequel la Knesset est l'autorité législative suprême et est illimitée dans son autorité, à l'exception des restrictions qu'elle s'impose à elle-même."

Une autre proposition sur laquelle la Knesset se prononcera est la modification de la composition de la commission qui nomme les juges, notamment à la Cour suprême. Actuellement, trois juges non élus de la Cour suprême, deux membres du barreau israélien et quatre députés siègent à la commission.

En vertu de l'amendement proposé, la commission de nomination des juges serait composée de trois juges (le président de la Cour suprême et deux autres choisis par le ministre de la Justice avec l'approbation du président de la Cour suprême), de trois ministres représentant le pouvoir exécutif, dont le ministre de la Justice, et de trois députés représentant le pouvoir législatif (le président du comité de la Constitution, du droit et de la justice, un député de la coalition et un député de l'opposition).

Olivier Fitoussi/Flash90 La salle plénière de la Knesset, à Jérusalem

Le gouvernement a décidé de diviser les différentes questions relatives à la réforme judiciaire afin de tenter d'en faire passer au moins quelques-unes lors de la session d'hiver actuelle de la Knesset.

Dans une interview lundi sur le podcast "Voir loin" (Ro'im Rachok), le ministre de la Justice Yariv Levin, principal auteur de la réforme, a expliqué que "la division de la proposition en deux ou trois parties permettra peut-être d'achever son adoption plus rapidement." "Il y a un avantage (...) à cela car nous ne voulons pas qu'à cause d'un contretemps ou d'un événement extérieur, nous nous retrouvions dans une situation où nous ne pouvons rien adopter", a-t-il déclaré.