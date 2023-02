Israël/Réforme judiciaire : Isaac Herzog propose un plan de négociations basé sur cinq principes

Le ministre de la Justice a jugé que certaines propositions du président étaient "positives" et s'est dit "ouvert à des pourparlers"

Alors que le débat fait rage en Israël autour de la réforme judiciaire, le président Herzog a entrepris de s'adresser à la nation ce dimanche, dans un discours solennel. Implorant de "stopper le vent de polarisation" qui divise le pays et menace sa démocratie, il a appelé au dialogue et à la négociation. "Nous sommes à la veille d'un effondrement constitutionnel et politique", a-t-il prévenu, soulignant qu'il était du devoir du pouvoir en place d'écouter les souffrances et les craintes de la population.

Isaac Herzog a ainsi proposé des négociations basées sur cinq principes qu'il a énumérés, affirmant qu'il était possible de "parvenir à un consensus". Il a également suggéré de suspendre le processus législatif en cours autour de la réforme, le temps de mener des discussions.

Le premier principe proposé vise à réglementer davantage le processus législatif à la Knesset en définissant plus clairement ce que sont les lois courantes et les lois fondamentales, et dans ce cadre-là, mieux définir les rapports entre pouvoirs législatif, exécutif et judicaire. Il propose également de clarifier le pouvoir de la Cour suprême concernant le contrôle des lois : celle-ci ne pourrait pas abroger des lois fondamentales, mais seulement des lois régulières. La Knesset aura toutefois le dernier mot en disposant de la possibilité d'abroger les lois régulières par une loi de contournement. Le président n'a toutefois pas précisé à quelle majorité, ce qui demeure un point particulièrement sensible dans le plan de réforme proposé par le gouvernement.

La Cour suprême ne pourra pas abroger des lois fondamentales, mais seulement des lois régulières, propose Isaac Hertzog

Le deuxième principe mis sur la table par Isaac Herzog concerne le fait de nommer plus de juges afin que la justice soit plus rapide et plus efficace. Il propose également d'élaborer un plan qui sera approuvé par une décision du gouvernement, dans ce même but d'aider la justice à être plus efficace.

Le quatrième principe établit le mode d'élection des juges. Il propose une répartition égale des membres de la commission de nomination entre pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (trois députés, trois ministres, trois juges), ainsi que deux personnalités choisies en coordination avec le ministre de la Justice et la Cour suprême. Sur les trois députés, un sera issu de l'opposition, ce qui donnera au pouvoir en place une majorité de cinq membres.

Il est possible et nécessaire de parvenir à un accord en peu de temps, sur la base de ces principes", a dit Isaac Herzog

Le cinquième et dernier principe traite de la cause du caractère raisonnable. Il pose que la Cour suprême doit conserver le pouvoir d'annuler la nomination d'un ministre si elle est jugée "déraisonnable", mais tout en délimitant cette clause de déraisonnabilité.

"J'appelle les représentants des autorités gouvernementales - le président de la Commission Constitution, Loi et Justice, le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême, s'il vous plaît, du fond de mon cœur - à discuter. Abaissez les murs. Construisez les ponts. Il est possible et nécessaire de parvenir à un accord en peu de temps, sur la base de ces principes", a dit Isaac Herzog.

Peu de temps après le discours du président, il a été annoncé que les premiers votes du plénum de la Knesset prévus mercredi devraient être reportés à lundi prochain.

Le ministre de la Justice Yariv Levin, promoteur de la réforme, a indiqué que le plan du président contenait des éléments intéressants, tout en indiquant qu'il n'avait aucune intention de retarder la législation. "Il y a des éléments positifs dans cette proposition, et aussi des éléments qui perpétuent la situation anormale existante. Comme je l'ai dit depuis le départ, je suis prêt à mener de vrais pourparlers avec les membres de l'opposition", a déclaré Yariv Levin.

Le ministre a toutefois insisté sur le fait que ces négociations ne devaient pas devenir "un moyen de retarder ou d'empêcher cette réforme fondamentale du système judiciaire". Pour cela, il a préconisé que ces discussions aient lieu avant les deuxième et troisième lectures du projet de loi par la Knesset." . Yariv Levin a ainsi rejeté la demande d'Isaac Herzog de ne pas organiser prochainement de votes en première lecture sur les projets de loi inclus dans la réforme.

https://twitter.com/i/web/status/1624838910256848898 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le dirigeant du parti d'opposition Union pour l'Etat Benny Gantz a salué le président Herzog pour son discours sur Twitter, et affirmé que son parti était ouvert à un dialogue qui permette "le maintien de l'indépendance de la justice": "Mes amis de l'Union pour l'Etat et moi-même sommes prêts, comme nous l'avons annoncé, à un dialogue afin de trouver des accords sur une véritable réforme basée sur la non-politisation et le maintien de l'indépendance de la justice."

Ce matin, dans un éditorial du New York Times, il était révélé que le Président Joe Biden lui-même était inquiet et avait déclaré qu'on ne décide pas d'une telle réforme avec un si faible consensus... Une ingérence inédite qui prouve la force des pressions qui pèsent sur le gouvernement pour renoncer, ou du moins négocier.