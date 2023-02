La Commission des lois a commencé à voter certaines dispositions de ce texte, dans un climat tendu ouvrant la voie à un vote en première lecture

Près de 70 000 personnes ont manifesté lundi à Jérusalem devant le Parlement israélien contre le projet de réforme du système judiciaire présenté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Brandissant des pancartes comme "Sauvons la démocratie israélienne", les manifestants ont crié leur mécontentement alors que la Commission des lois votait certaines dispositions de ce texte dans un climat tendu, ouvrant la voie à un vote en première lecture de la Knesset, prévu pour mercredi.

Les alentours de la Knesset étaient bondés et la circulation à proximité de Jérusalem est restée bloquée une bonne partie de la matinée. Le gouvernement avance actuellement une législation qui remanierait le système judicaire en limitant considérablement le pouvoir de la Haute Cour de justice, en donnant au gouvernement une majorité automatique au sein du comité de sélection des juges, en permettant aux législateurs d'annuler les décisions de justice à la majorité simple et en autorisant les ministres du gouvernement à nommer leurs propres conseillers juridiques.

Les organisateurs du mouvement de contestation considèrent que cette réforme met en péril le caractère démocratique de l'Etat d'Israël et ont également appelé à une grève nationale lundi.

Au sein de la Commission des lois, le vote a eu lieu au terme d'un débat houleux et parfois chaotique. Pas moins de 14 membres de la commission ont été expulsés de la salle de conférence pour comportement indiscipliné et perturbateur. Certains ont dû être physiquement traînés dehors alors qu'ils protestaient contre leur expulsion.

Début janvier, le ministre de la Justice Yariv Levin a annoncé un projet de réforme de la justice contre lequel manifestent chaque samedi soir des dizaines de milliers de personnes, principalement à Tel-Aviv, mais aussi à Jérusalem ou Haïfa. Le projet vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats et limiterait considérablement la capacité de la Cour suprême à invalider des lois de la Knesset et des décisions du gouvernement.

Une clause "dérogatoire" permettrait ainsi au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême, que Netanyahou et ses alliés jugent politisée. Dimanche soir, le président israélien Isaac Herzog s'est adressé à la nation dans un discours télévisé et a appelé au dialogue pour mettre fin à la "polarisation" qui divise selon lui le pays. "Il est possible de parvenir à un consensus", a-t-il déclaré proposant de suspendre le processus législatif en cours afin de mener des discussions entre les différentes parties. Yariv Levin s'est dit ouvert à la proposition du président israélien, laissant entrevoir la possibilité d'un dialogue, pour l'instant inexistant, entre l'opposition et la coalition sur la question.