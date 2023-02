Israël/Réforme judiciaire : le Likoud porte plainte contre Ehoud Olmert pour incitation à la violence

Ehoud Olmert a affirmé qu'il était temps de transformer la protestation en véritable guerre

Le parti Likoud de Benjamin Netanyahou a annoncé avoir déposé plainte ce mardi pour incitation contre Ehoud Olmert, suite à sa déclaration controversée lors d'une manifestation la veille.

Alors qu'il prenait part aux rassemblements de masse lundi devant le Parlement contre le plan de réforme judiciaire, l'ancien Premier ministre a affirmé qu'il était temps de transformer la protestation en véritable guerre.

"C'est bien de voir 100 000 personnes qui manifestent, mais la lutte doit franchir certaines clôtures pour entrer dans une vraie guerre", a-t-il poursuivi. "Les manifestations sont l'étape préliminaire avant le début de la véritable contestation, qui finira par éclater avec une force qui écrasera toutes les définitions et ira à l'essentiel. Le changement ne se fera pas à l'aide de discours. Ce qu'il faut, c'est passer à l'étape suivante - l'étape de la guerre. Et la guerre ne se fait pas avec des discours, la guerre se mène au corps à corps."

Tomer Neuberg/Flash90 Le maire de Te-Aviv Ron Huldai

S'exprimant après le dépôt de plainte, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé les dirigeants de l'opposition "à condamner l'incitation à la violence, et à "arrêter de plonger le pays dans l'anarchie".

Lundi, le Likoud a porté plainte pour incitation à la violence et à la rébellion civile contre le maire de Tel-Aviv, Ron Huldai, après des propos du même acabit. "Un pays peut passer, comme on le voit ici d'une démocratie à une dictature. Et les pays sous dictature ne peuvent devenir des démocraties que par l'effusion de sang".