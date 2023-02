Israël : la coalition annule le vote de mesures clés de la réforme judiciaire à la Knesset

Les votes sur la clause dérogatoire et la réintégration de Deri au gouvernement ont été repoussés à la suite de la médiation de Herzog

La coalition a annoncé mercredi après-midi l'annulation du vote de certains éléments clés du plan de réforme judiciaire controversée présentée par le gouvernement Netanyahou. Les députés devaient voter aujourd'hui en première lecture la clause dérogatoire, un amendement aux lois fondamentales du pays donnant à la Knesset le pouvoir de mettre son veto aux décisions de la Cour suprême annulant des lois du Parlement. Cette mesure était l'une des plus controversées du paquet de réformes judiciaires présenté par le ministre de la Justice, Yariv Levin.

La coalition a également annulé la tenue du vote d'un texte visant à permettre à l'ancien ministre de l'Intérieur Aryeh Deri d'être nommé à nouveau au gouvernement, après que la Cour suprême a annulé sa nomination le mois dernier. Le député du Likoud et chef de la coalition, Ofir Katz, a déclaré que l'annulation du vote de ces deux mesures avait été décidée en réponse à la demande du président Isaac Herzog, afin de favoriser la possibilité d'un dialogue entre la coalition et l'opposition en vue d'un compromis.

Mais le ministre de la Justice Yariv Levin et le président de la commission de la Constitution, de la loi et de la justice, Simcha Rothman (Parti sioniste religieux) ont affirmé dans une déclaration commune que les votes reportés concernent des projets de loi soumis à titre privé et retirés sur décision de leurs auteurs, qui ne font pas partie du paquet discuté en commission.

Yonatan Sindel/Flash90 Simcha Rothman, chef de la commission de la Constitution, dirige une réunion au Parlement israélien à Jérusalem.

"La législation de la réforme judiciaire se poursuit sans interruption", ont-ils déclaré, ajoutant que la commission poursuivrait ses travaux dimanche comme prévu et que la première phase de la réforme, approuvée pour un vote à la Knesset plus tôt cette semaine par la commission, serait soumise à un premier vote en plénière lundi prochain, comme prévu.

A la suite à l'annulation du vote, le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a demandé la suspension de la législation sur la réforme judiciaire pendant 60 jours afin de permettre un dialogue avec les partis d'opposition.