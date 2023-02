Israël : "Lapid veut une guerre fratricide" (Smotrich)

"Certains des manifestants s'appuient sur une campagne de panique"

"Yaïr Lapid a déclaré la guerre à l'Etat d'Israël et veut provoquer une guerre fratricide [...] Lapid, se détourne délibérément de toute possibilité de pourparlers sur la réforme" a déclaré dimanche le ministre des Finances, Betsalel Smotrich lors d'un discours prononcé à l'hôtel Ramada à Ramat Gan dans le cadre d'une conférence intitulée "Leaders in the Field" (leaders sur le terrain) du Parti religieux sioniste.

"Lapid n'est pas intéressé par un accord [...] Il veut seulement créer le chaos dans l'État d'Israël, et aussi au sein du gouvernement. Il ne peut tout simplement pas surmonter sa défaite aux élections", a-t-il affirmé.

Tomer Neuberg/Flash90 Yaïr Lapid

Le ministre a évoqué la réforme judiciaire et s'en est pris à l'ancien président de la Cour suprême Aharon Barak : "Demain, le plénum de la Knesset approuvera à une large majorité en première lecture la première partie de la réforme visant à amender le système judiciaire. C'est le début de la voie pour rendre au peuple la possibilité de choisir son destin, qui nous a été retirée il y a 30 ans par Aharon Barak et ses amis."

"C'est une journée passionnante pour moi car je m'occupe de cette question depuis de très nombreuses années. Nous avons reçu la confiance du public dans les élections [...] Il est important pour moi de dire - vous et moi - soutenons Simcha à 100%, faites-lui confiance, soutenez-le et sachez qu'il dirige ce navire avec professionnalisme et sagesse."

Flash90 Smotrich a exprimé son soutien au député Rotman : "Nous le soutenons à 100 %"

Par ailleurs, le ministre a affirmé être "conscient des préoccupations du public dans le pays", et a ajouté : "Certaines des préoccupations sont basées sur la désinformation et une campagne de panique comme si c'était la fin de la démocratie".

Bien qu'il a appelé au gel du vote, le président Isaac Herzog poursuit ses efforts pour parvenir à des pourparlers à la veille du vote : "De toutes les conversations que j'ai eues avec tous les pans de l'échiquier politique, il ressort que sur la base des principes que j'ai proposés la semaine dernière que des accords puissent être conclus dans un délai relativement court, et non dans des années ni des mois. Je déclare sans équivoque, sur la base de mon expérience et de mon rôle - nous pouvons parvenir à un accord."

Chaim Tzach/GPO Président Isaac Herzog

"Je suis préoccupé par ce qui se passe dans la société israélienne", a ajouté Herzog. "Nous entendons tous les voix du terrain, du public, des voix qui ont soif de dialogue, des voix qui ont soif de responsabilité, des voix qui ont soif de tendre la main. Nous ne devons pas renoncer à l'unité israélienne. Nous ne devons pas abandonner l'État juif et démocratique."