Israël/Réforme judiciaire : l'ambassadeur US appelle à "construire un consensus"

"Ils veulent tous la démocratie, ils veulent tous la même chose"

"Je ne suis pas impliqué dans la façon dont les Israéliens choisissent leur Cour suprême", a déclaré dimanche l'ambassadeur américain en Israël Tom Nides lors de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, qui se tient à Jérusalem.

"Il s'agit d'une démocratie vivante, dynamique [...] Ce qui nous lie, c'est cet amour des démocraties et des institutions. C'est ce qui nous permet de défendre Israël aux Nations unies, encore et encore, ce que nous continuerons à faire", a-t-il affirmé. "À l'occasion, nous exprimons certains points de vue [...] Nous croyons en la construction d'un certain consensus", a-t-il ajouté en soulignant que le président Isaac Herzog a tenu des propos similaires.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Tom Nides, l'ambassadeur américain en Israël

En ce qui concerne Benjamin Netanyahou, Nides a déclaré : "Je ne remets pas en cause ses objectifs, ni ceux de quiconque dans sa coalition. Ils (les membres du gouvernement) veulent tous la démocratie, ils veulent tous la même chose".

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir pour la septième semaine consécutive contre le projet de loi du système judiciaire susceptible de réduire l'indépendance de la justice, soutenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.