Des manifestations auront lieu au moment où les députés voteront en première lecture une première partie du projet de réforme de la justice

D'importantes manifestations contre la réforme judiciaire sont prévues lundi après-midi, au moment où les députés devront voter en première lecture une première partie du texte à la Knesset. Les mesures qui doivent être adoptées dans la journée sont l'abolition de la capacité de la Cour suprême à annuler certaines décisions de la Knesset ou du gouvernement, et l'attribution d'un poids plus important aux politiciens concernant les nominations des juges.

Les organisateurs de la manifestation ont appelé lundi à une "journée nationale de lutte", avec l'organisation d'un grand rassemblement devant la Knesset, des marches dans différentes villes et d'autres actions afin de mettre la pression sur le gouvernement. Dans la matinée, des manifestants ont bloqué le domicile de deux membres de la coalition, notamment celui de Simcha Rothman, député du parti Sionisme religieux, qui dirige la commission de la loi, de la constitution et de la justice de la Knesset.

Les critiques du projet de réforme estiment que ces mesures neutraliseront le système démocratique tandis que les partisans affirment qu'il rééquilibrera la relation entre les juges et les politiciens en faveur des législateurs démocratiquement élus.

Les organisateurs de la manifestation qui aura lieu devant la Knesset disent attendre 30 000 personnes, mais les autorités estiment que le nombre soit beaucoup plus élevé. La semaine dernière, une manifestation à Jérusalem sur le même plan de réforme avait réuni quelque 70 000 participants.

À partir de 16 heures, les députés examineront en première lecture ce projet de loi qui donnerait à la coalition au pouvoir le contrôle de la commission des nominations judiciaires, qui choisit les nouveaux juges de la Cour suprême.

Le projet de loi, qui modifierait une loi fondamentale, comprend un avenant critique qui empêcherait la Haute Cour de pouvoir annuler une loi fondamentale, protégeant ainsi la législation controversée du contrôle judiciaire.

Le débat autour sur la réforme a enflammé les passions des deux côtés du spectre politique. La semaine dernière, une réunion de la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset visant à approuver la législation en première lecture a dégénéré, plus d'une douzaine de membres de l'opposition ayant été expulsés en scandant "honte" et "déshonneur".

Les organisateurs de la manifestation ont déclaré que "face à l'adoption du projet de loi du dictateur, les protestations vont s'intensifier". Le chef de la police Kobi Shabtai a de son côté appelé les Israéliens à mettre un terme à toute rhétorique incitant à la violence.

"La situation dans laquelle nous nous trouvons m'empêche de dormir la nuit. Nous sommes sur une pente raide, celle des arguments incendiaires, des gens qui écrivent des choses sans tenir compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'autre partie", a déclaré Shabtai sur Channel 12. "C'est l'occasion de dire à tout le monde de respirer, de se calmer, de discuter, et de ne pas devenir violent en paroles ou en actes".