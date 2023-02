Israël/Réforme judiciaire : Benjamin Netanyahou appelle l'opposition au dialogue

"Voilà à quoi ressemble la 'nouvelle démocratie israélienne : la majorité n'est pas respectée"

S'exprimant à l'ouverture d'une réunion du parti Likoud ce lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé l'opposition à entamer un dialogue autour de la réforme judiciaire.

"Nous l'avons déjà dit il y a six semaines : il y a de la place pour le dialogue, mais pas de place pour l'intimidation. Je dis aujourd'hui aux leaders de l'opposition : arrêtez les brimades et engagez des pourparlers. Nous avons suffisamment de temps pour parvenir à des accords. Aujourd'hui nous votons et demain j'espère que la voie sera ouverte aux négociations", a dit le Premier ministre. Le chef du gouvernement a ainsi réaffirmé sa volonté de mener des pourparlers après le vote en première lecture du texte de la réforme par les députés, tandis que l'opposition réclame la tenue de discussions avant même le vote.

Benjamin Netanyahou a par ailleurs reproché à l'opposition de ne pas accepter les résultats de la dernière l'élection en alimentant les divisions et la violence. "Voilà à quoi ressemble la 'nouvelle démocratie israélienne : la majorité n'est pas respectée", a-t-il fustigé. "L'opposition ne condamne pas les appels au meurtre du Premier ministre et des membres de sa famille, ne condamne pas les appels à nuire aux membres de la Knesset. Elle bloque les routes et appelle à l'agitation civile, elle appelle sans vergogne à la guerre fratricide et au sang dans les rues."

Revenant sur les incidents de la matinée lors desquels des protestataires se sont rassemblés devant les domiciles de certains députés afin de les empêcher de se rendre à la Knesset pour voter, bloquant notamment la députée Tali Gottlieb et sa fille autiste à l'intérieur de chez elles, le Premier ministre a lancé : "Et ce sont eux qui prêchent la morale et qui prétendent nous donner des leçons ?"

Le discours du Premier ministre a eu lieu alors que des milliers de manifestants étaient rassemblés devant la Knesset où doit avoir lieu le vote en première lecture de certaines clauses importantes de la réforme judiciaire. D'autres manifestations ont également eu lieu à Tel-Aviv.