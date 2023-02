Réforme de la justice : Netanyahou appelle à des discussions "sans conditions préalables"

"Parlons sans conditions préalables et sans excuses, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à un large consensus"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé mardi à un dialogue avec l'opposition "sans conditions préalables et sans excuses" concernant le projet de réforme de la justice portée par son gouvernement. Le dirigeant israélien s'est dit conscient des inquiétudes suscitées par le projet de refonte du système judiciaire, et a affirmé vouloir soutenir les négociations "pour parvenir à des accords ou du moins minimiser les désaccords entre nous".

"J'entends les voix des personnes qui ont peur. Quand il y a des divergences d'opinion entre nous, nous pouvons et devons parler. Je pense que nous pouvons le faire, mais cela nécessite un leadership et une responsabilité de chacun. Je suis obligé de donner tout le soutien nécessaire pour aboutir à des accords, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, personne de l'autre côté ne s'est levé. Parlons sans conditions préalables et sans excuses, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à un large consensus au profit de tous les citoyens et du pays", a affirmé le Premier ministre dans une déclaration.

Mardi matin, le Parlement israélien a approuvé en première lecture deux dispositions phares de la réforme par 63 voix contre 47. La première modifie le processus de nomination des juges en donnant à la coalition au pouvoir une majorité automatique au sein de la commission chargée de nommer les juges, y compris pour ceux de la Cour suprême. En cas d'adoption définitive, la seconde empêcherait la Cour suprême d'invalider toute nouvelle loi fondamentale votée par le Parlement. Les lois fondamentales font office de Constitution en Israël.

L'introduction d'une clause "dérogatoire" permettant au Parlement d'annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême, doit être votée en première lecture à une date ultérieure parmi d'autres points également litigieux.

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Justice Yariv Levin et les membres de la coalition célèbrent le vote en première lecture d'une partie de la réforme de la justice à la Knesset, le 21 février 2023

Les dispositions votées dans la nuit doivent retourner à la Commission parlementaire des lois pour un nouveau débat, et suivre le processus jusqu'à un vote final en troisième lecture à une date encore inconnue. Après le vote, le ministre de la Justice Yariv Levin, père de la réforme, a appelé les membres de l'opposition à "venir discuter".

Netanyahou et Levin considèrent ce projet de loi nécessaire, notamment, pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le Premier ministre et ses alliés jugent politisée. Au contraire, pour les détracteurs de la réforme, celle-ci, en visant à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique, met en péril le caractère démocratique de l'Etat d'Israël.