Israël : la loi sur le hametz dans les hôpitaux votée mercredi

Après modification de la loi, la décision sera laissée à l’appréciation des administrateurs de chaque hôpital

La loi sur le hametz (levain – interdit pendant la Pâque juive), proposé par le député Moshe Gafni, devrait être adoptée en première lecture mercredi par le plénum de la Knesset, rapporte le radiodiffuseur public israélien Kan. Elle devrait néanmoins subir un changement et un assouplissement significatifs. Le projet de loi initial stipule que les hôpitaux doivent interdire l'introduction de hametz au sein de leurs locaux pendant la fête de Pessah (Pâque juive). Après modification de la loi, la décision sera laissée à l’appréciation des administrateurs de chaque hôpital.

Yonatan Sindel/Flash90 Moshe Gafni

Kan indique que la plupart des hôpitaux choisiront probablement d'interdire l'introduction du hametz, afin de ne pas perdre le public ultra-orthodoxe. Selon la décision de la Cour suprême en vigueur à ce jour, les hôpitaux sont tenus d'autoriser l'introduction du hametz à Pessah.

Gilad Kariv, député travailliste à la Knesset, a déclaré mercredi qu'"il était impensable que dans un pays juif et démocratique, la loi soit utilisée pour imposer des normes juives". Il a également souligné être choqué "d'apprendre que chaque directeur d'hôpital deviendra un décisionnaire de la loi juive. Cela est nuisible au judaïsme israélien".

Yonatan Sindel/Flash90 Gilad Kariv

En plus du projet de la loi sur le hametz, l'ordre du jour de la Knesset comprendra un certain nombre d'autres lois importantes : la clause dérogatoire qui permet à la Knesset de promulguer une loi même si elle est anticonstitutionnelle, la loi Deri qui devrait permettre au président du Shas Aryeh Deri d'exercer les fonctions de ministre et la loi qui prévoit de transférer la responsabilité de l'enquête sur les activités de la police et du parquet à la responsabilité du ministre de la justice, seront votées en première lecture.