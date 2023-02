Gali Baharav-Miara estime que cette mesure n'est pas constitutionnelle, qu'elle n'aura pas d'effet dissuasif et que "le châtiment suscite des inquiétudes"

La procureure générale d'Israël, Gali Baharav-Miara, est opposée au projet de loi que le Comité ministériel de la législation doit examiner dimanche, et qui prévoit la peine de mort pour certains terroristes, a rapporté le radiodiffuseur public Kan. Le projet de loi en question imposerait la peine de mort à une personne qui "intentionnellement ou par indifférence a causé la mort d'un citoyen israélien, lorsque l'acte est accompli à partir d'un motif raciste ou de haine envers un certain public... et dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif dans sa patrie".

Selon Kan, la procureure générale considère que le projet de loi n'est pas constitutionnel, au sens de non conformes aux lois fondamentales du pays. "Notre position professionnelle est que la peine de mort ne devrait pas être établie pour le crime de meurtre. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif et le châtiment, par nature irréversible, suscite des inquiétudes", a indiqué Gali Baharav-Miara dans son avis transmis au gouvernement.

"Le projet de loi soulève également des difficultés importantes en matière des droits de l'homme en droit international. Le projet de loi ne passe pas les tests de la clause de limitation de la Loi fondamentale, Dignité humaine et liberté, et est donc inconstitutionnel", a-t-elle ajouté.

"Comme le gouvernement envisage de soutenir ce projet de loi, notre position est de soumettre d'abord la question au cabinet pour discussion, au cours de laquelle les positions actuelles des forces de sécurité seront également présentées, afin que toutes les conséquences possibles [du projet de loi] et les justifications de l'avancement du projet de loi soient examinées", a-t-elle encore expliqué.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a promu le projet de loi visant à imposer la peine de mort pour terrorisme à la suite du massacre perpétré à l'extérieur d'une synagogue dans le quartier de Neve Yaakov, à Jérusalem, il y a un mois. Sept personnes avaient été assassinées dans l'attentat.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir

Après la fusillade, Ben Gvir avait déclaré que "bientôt nous introduirons la loi sur la peine de mort pour les terroristes, ceux qui massacrent des civils devraient passer sur la chaise électrique."