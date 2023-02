Israël : le député Avi Maoz démissionne du gouvernement

"Il n'y a aucune intention sérieuse de maintenir l'accord de coalition concernant l'Autorité nationale juive pour l'identité"

Le président du parti Noam Avi Maoz a annoncé lundi sa démission de son poste de vice-ministre au cabinet du Premier ministre car selon lui "il n'y a pas de réelle intention" de maintenir l'accord de coalition signé avec lui.

"Je continuerai à servir le public en tant que membre de la Knesset de la coalition, je soutiendrai toutes les mesures que nous avons convenues ensemble - entre autres, la législation très importante pour rétablir l'équilibre entre les pouvoirs législatif et judiciaire", a écrit Maoz dans une lettre à Netanyahou.

"Au fil des générations, le peuple d'Israël a su préserver ce qui lui est le plus cher - notre identité en tant que peuple juif, en préservant le caractère sacré d'Israël et en adorant la valeur suprême de la famille en Israël. Avec la mise en place du gouvernement, j'étais heureux d'en faire partie, comme en témoigne l'accord de la coalition", a affirmé le président du parti d'extrême droite dans sa missive.

Maoz a poursuivi en détaillant les mesures qu'il a tenté de promouvoir au sein du gouvernement, parmi lesquelles l'annulation de ses projets dans les domaines de l'éducation, du bien-être et de la santé "qui sont des questions de changement de nos concepts fondamentaux en tant que peuple d'Israël et de la famille juive" , selon lui.

Courtesy

"J'ai également essayé, avec les membres de ma coalition, de faire rédiger une nouvelle position de l'État pour le Mur Occidental, selon laquelle le gouvernement s'efforcera de préserver le caractère sacré du Kotel et d'arrêter les actions visant à le diviser. J'ai également essayé de prendre des mesures pour ramener les termes "père" et "mère" dans les formulaires officiels des ministères, comme nous l'avions promis à nos électeurs et comme signé dans l'accord de coalition avec nous, mais tout cela n'a pas abouti pour l'instant", a-t-il déploré.

"De plus, à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'il n'y a aucune intention sérieuse de maintenir l'accord de coalition concernant l'Autorité nationale juive pour l'identité", a conclu le président du parti Noam. "En conséquence, j'ai décidé de démissionner du poste de vice-ministre au sein du cabinet du Premier ministre, et de remplir mes devoirs en tant que membre à part entière de la Knesset dans la coalition."

Avi Maoz est également connu pour ses opinions anti-LGBT et voulait veiller à ce que la Marche des fiertés de Jérusalem soit abolie, qualifiant cet événement annuel de "parade d'abomination".