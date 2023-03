La députée Limor Son Har Melech, qui est à l'origine du projet de loi, a dénoncé les conditions de détention "agréables" des terroristes incarcérés

Un projet de loi visant à imposer la peine de mort pour les terroristes palestiniens qui tuent des Israéliens a été approuvé en lecture préliminaire à la Knesset, mercredi après-midi, par 55 voix pour et neuf contre. Le texte, qui a été soumis par la coalition, mais qui est également soutenu par le parti d'opposition Yisrael Beytenu, stipule qu'une personne qui tue un citoyen israélien pour des "motivations racistes" ou en raison d'une "hostilité envers un public [particulier] et dans le but de nuire à l'État d'Israël et à la renaissance du peuple juif" devrait être condamnée à la peine de mort.

La députée Limor Son Har Melech, du parti d'extrême-droite Otzma Yehudit, qui a parrainé le projet de loi, a affirmé que même lorsque les terroristes palestiniens sont jugés et condamnés, ils bénéficient de conditions de détention "agréables", reçoivent des allocations de l'Autorité palestinienne et sont souvent libérés lors d'échanges de prisonniers.

"Pendant des années, une situation absurde a prévalu dans l'État d'Israël, dans laquelle des terroristes méprisables qui ont assassiné des Juifs sont emprisonnés dans une prison israélienne pendant quelques années, sont libérés dans le cadre d'un accord de libération des terroristes ou d'une négociation de plaidoyer, et retournent marcher parmi nous comme n'importe quelle autre personne", déclare Son Har Melech lors du débat en plénière de la Knesset sur le projet de loi.

Yonatan Sindel/Flash90 Limor Son Har Melech assiste à une réunion de la commission de la défense et des affaires étrangères à la Knesset, le 23 février 2023

La députée, dont le premier mari a été tué dans une attaque terroriste en 2003, a estimé qu'imposer la peine de mort aux terroristes était "une chose éthique, juste et nécessaire" à faire.

De son côté, le député arabe israélien Ahmad Tibi (parti Ta'al) a déclaré que sa formation était idéologiquement opposée à la peine de mort en toutes circonstances, rappelant que le grand rabbin sépharade d'Israël Yitzhak Yosef, et d'autres éminents rabbins avant lui se sont récemment prononcés contre cette mesure.