L'ancien ministre de la Défense met en garde contre "une guerre civile", la coalition se dit prête à discuter mais "sans condition préalable"

Le chef du parti de l'Unité nationale, Benny Gantz, a affirmé mercredi qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'avait exhorté à interrompre immédiatement l'examen des projets de loi sur la réforme du système judiciaire et à se réunir pour des pourparlers, prévenant que le pays se dirigeait vers une guerre civile.

Tal Shahar/Pool/Flash90 Le premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, à droite, et le ministre de la Défense, Benny Gantz, tiennent une conférence de presse à Tel Aviv, le 27 juillet 2020.

"Fermez la Knesset maintenant et ne l'ouvrez pas avant que nous ayons calmé les choses. Arrêtez tout et nous irons d'ici à la résidence du président à Jérusalem", a-t-il affirmé à la Knesset, alors que le président Isaac Herzog a affirmé qu'il était disposé à accueillir des négociations sur la réforme. "Cette affaire est entre les mains de Netanyahou. Rien ne l'empêche d'arrêter le processus dans lequel nous sommes". "La guerre civile est à notre porte et la coalition y court les yeux fermés (…) Rothman, Ben Gvir et Levin se promènent avec des torches en essayant de mettre le feu au pays à n'importe quel prix et Netanyahou alimente tout cela pour ses besoins personnels", a ajouté Benny Gantz.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a répondu, appelant le chef du parti Unité nationale à le rejoindre dès maintenant pour des pourparlers : "Ma porte est ouverte, venez maintenant", tandis que le ministre de la Justice, Yariv Levin, et le président de la commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset, Simcha Rothman, ont dit être prêt à répondre favorablement à l'appel de Benny Gantz, mais sans conditions préalables. De son côté, le président de la Knesset, Amir Ohana, a rejeté l'appel à l'arrêt de l'examen du projet de loi, affirmant que la Knesset est la maison du peuple et doit rester ouverte.

L'appel de Gantz intervient alors que des manifestants mènent une "journée nationale de perturbation" dans tout le pays pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement, avec une série de rassemblements de tout le pays et des grèves temporaires sur divers lieux de travail et dans les écoles. Des violences ont notamment éclaté à Tel Aviv entre la police et des manifestants qui tentaient de bloquer l'autoroute Ayalon.

Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des canons à eau pour disperser les manifestants près des tours Azrieli. Au moins 11 personnes ont été blessées lors de ces affrontements et 39 autres arrêtées. Des milliers de personnes ont participé à ces rassemblements, tandis que plusieurs routes ont été bloquées et que le service ferroviaire a été largement perturbé.

Les manifestations ont eu lieu alors que les députés ont adopté à la Knesset, par 62 voix contre 20 sur les 120, un projet de loi qui vise à restreindre les possibilités de destitution d'un Premier ministre. Celle-ci ne sera possible que si au moins 90 députés y sont favorables et seulement en cas d'inaptitude physique ou mentale.