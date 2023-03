"Je n'abandonnerai jamais aucune partie de la société israélienne ni la chance de parvenir à un large consensus"

Le président d'Israël Isaac Herzog a estimé mercredi que la crise politique que traverse le pays était une occasion de régénérer le système politique israélien, alors qu'il s'exprimait lors de la cérémonie de remise des diplômes des élèves de la marine militaire israélienne. Dans la journée, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans la journée dans plusieurs villes contre le projet de réforme de la justice promu par le gouvernement de Benjamin Netanyahou.

"L'État d'Israël, la société israélienne, nous tous, traversons une crise interne, profonde et grave qui nous menace tous. Elle menace la résilience et la solidarité internes d'Israël", a-t-il affirmé. "Nous pouvons tomber dans un abîme terrible et, nous pouvons aussi parvenir à une solution avec un large accord. Je ne laisserai pas l'État d'Israël atteindre le point de non-retour, je ne laisserai pas ce désastre historique se produire. Je n'abandonnerai jamais aucune partie de la société israélienne ni la chance de parvenir à un large consensus", a ajouté le président israélien.

"Je crois de tout mon cœur qu'il est possible de transformer ce moment de crise en un moment constitutionnel décisif. Un moment où notre démocratie, les principes de la déclaration d'indépendance, la suprématie de la loi, les droits de l'homme et les freins et contrepoids entre les autorités seront préservés pendant des générations", a-t-il encore déclaré.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de personnes agitent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre la refonte du système judiciaire, devant la Knesset à Jérusalem

Le projet de réforme de la justice promu par le gouvernement suscite la polémique depuis plusieurs semaines. Selon ses détracteurs, le texte, en visant à réduire l'influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique, menace le caractère démocratique de l'Etat d'Israël. Mais Benjamin Netanyahu et son ministre de la Justice Yariv Levin l'estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le Premier ministre et ses alliés jugent politisée.