Le PM a réagi aux violences qui ont émaillé les rassemblements de la journée dans tout le pays pour protester contre le projet de réforme de la justice

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé mercredi que "la liberté de manifestation n'est pas une licence pour faire dégénérer le pays en anarchie" dans une allocution télévisée. Il réagissait aux violences qui ont émaillé les rassemblements qui ont eu lieu plus tôt dans tout le pays pour protester contre la réforme de la justice, promue par son gouvernement.

"Un pays souverain ne peut tolérer l'anarchie (…) Dans une démocratie, il existe des règles claires sur la manière de mener un débat et il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La ligne rouge - la ligne claire et nette - est l'interdiction totale de la violence et de l'anarchie", a déclaré Netanyahou.

AP Photo/Oded Balilty Des policiers à cheval sont déployés alors que des Israéliens manifestent à Tel Aviv, en Israël.

"Nous n'accepterons pas d'émeutiers à Hawara et nous n'accepterons pas d'émeutiers à Tel Aviv", a-t-il ajouté, faisant référence à l'attaque menée dimanche soir par certains habitants des implantations juives de cette petite ville de Cisjordanie, qui ont jeté des pierres vers des habitations palestiniennes, incendié des bâtiments, des poubelles et des voitures, en réaction au meurtre de deux jeunes frères israéliens plus tôt dans la journée.

Juste avant l'allocution du Premier ministre, le député de l'opposition Benny Gantz a lancé un appel au dialogue, avertissant qu'Israël se dirige vers une guerre civile, tandis que quatre députés du parti Union nationale de Gantz et du Likoud de Netanyahou ont publié une déclaration commune appelant toutes les parties à parvenir à un accord.

"L'État d'Israël est actuellement confronté à de nombreux défis complexes concernant la société, l'économie et son statut international et fait face à de graves attaques et à des défis sécuritaires plus graves que jamais", ont indiqué Danny Dannon et Yuli Edelstein du Likoud ainsi que Gadi Eisenkot et Hili Tropper du parti Union nationale dans la déclaration.

"Au-dessus de tout cela plane, comme une ombre noire, la difficile controverse qui déchire et divise le peuple concernant les différentes propositions relatives au système judiciaire israélien. Nous ne doutons pas que bien que les différends soient grands, nous devons agir par tous les moyens pour parvenir à de larges accords", ont ajouté les quatre députés.