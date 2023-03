"Effacer Hawara" : Betsalel Smotrich dit avoir parlé "sous le coup de l'émotion"

"Notre armée est incapable de faire preuve d'autant de violence que les Américains en Afghanistan, et nous en sommes fiers"

Après la tempête suscitée par ses déclarations appelant à "Effacer Hawara", le ministre des Finances Betsalel Smotrich a été invité à préciser ses propos sur Channel12 samedi soir. Concédant que ses mots "avaient été mal choisis", il en a profité pour lancer plusieurs piques à la Maison-Blanche où il a été déclaré persona non grata.

"Seuls de mauvais esprits ont pu prendre mes déclarations au sens littéral. J'ai mal choisi mes mots, ils ont sans doute été prononcés sous le coup de l'émotion. Ce que je voulais dire est que la lutte contre le terrorisme se doit d'être renforcée. Nous sommes le pays le plus moral du monde, notre armée est notamment incapable de faire preuve d'autant de violence que les Américains en Afghanistan, et nous en sommes fiers", a affirmé le chef du parti Sionisme religieux.

"Ceux qui m'attribuent le désir de nuire à des innocents ont l'esprit tordu. Je vis une période difficile émotionnellement parce que les victimes des derniers attentats étaient mes amis, mes voisins, mes proches et qu'en plus je passe par Hawara tous les jours, et que les jets de pierres y sont quotidiens", a-t-il ajouté, faisant référence au village palestinien où s'est produit un attentat à l'arme à feu la semaine dernière au cours duquel deux Israéliens ont été tués. Puis Betsalel Smotrich a de nouveau lancé un message aux Etats-Unis, demandant "à nos amis outre-Atlantique de ne pas nous juger trop hâtivement".

Le ministre des Finances est enfin revenu sur les incidents de Hawara, au cours desquels des extrémistes juifs ont incendié des dizaines de voitures et de maisons palestiniennes, en représailles à l'attentat quelques heures plus tôt : "Ce qui s'est passé à Hawara était grave et la loi ne doit jamais être prise à la légère. Cela dit, il ne s'agissait pas de terrorisme mais de crimes nationalistes."