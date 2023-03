Benjamin Netanyahou remercie Betsalel Smotrich pour avoir "clarifié un choix de mots inapproprié" sur Hawara

Benjamin Netanyahou a ajouté qu'il "attendait toujours une condamnation de l'Autorité palestinienne pour le meurtre des frères Yaniv"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a remercié le ministre des finances Betsalel Smotrich sur Twitter dimanche matin, pour avoir "clarifié" sa déclaration controversée sur le village palestinien de Hawara. Betsalel Smotrich a en effet provoqué un scandale la semaine dernière en suggérant qu’"Israël devrait effacer le village de Hawara" où a eu lieu une attaque terroriste meurtrière qui a tué deux frères israéliens le 26 février dernier . Il avait toutefois concédé que cette tache devrait être effectuée par le gouvernement et l'armée et non des justiciers autoproclamés.

Samedi, il a précisé que ses propos ne devaient pas être pris au pied de la lettre et qu'ils avaient été prononcés dans le feu de l'action. Benjamin Netanyahou a remercié Betsalel Smotrich d'avoir "précisé que son choix de mots concernant les attaques de justiciers à Hawara après le meurtre des frères Yaniv était inapproprié et qu'il est fermement opposé à l'idée de blesser intentionnellement des civils innocents".

Le Premier ministre a ajouté qu'il "attendait toujours une condamnation de l'Autorité palestinienne pour le meurtre des frères Yaniv" du 26 février. Cet attentat terroriste avait déclenché des émeutes de centaines d’habitants des implantations qui avaient provoqué de nombreux dégâts aux biens palestiniens à Hawara.

Après ses déclarations sur Hawara, Betsalel Smotrich serait devenu persona non grata aux États-Unis et Washington envisagerait de lui interdire l'entrée du territoire américain.