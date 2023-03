Le projet de loi doit permettre aux administrateurs d'hôpitaux publics d'interdire l'introduction de produits levés pendant la fête de Pessah

La loi "Hametz", un projet de loi permettant aux administrateurs d'hôpitaux publics d'interdire formellement l'introduction de produits levés, ou hametz, pendant la fête de Pessah dans leurs murs a franchi l'étape de la première lecture à la Knesset dans la nuit de dimanche à lundi. Le texte présenté par le député Moshe Gafni, du parti ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah, été adopté par 51 voix pour et 46 contre.

Soutenu par les députés ultra-orthodoxes et décrié par un certain nombre d'organisations juives, le projet de loi accorde aux administrateurs d'hôpitaux la possiblité de décider si oui ou non les patients non juifs ou non pratiquants pourraient continuer à manger des produits levés à Pessah. Cependant la loi devrait aboutir à une interdiction globale du hametz, puisque aucun directeur d'hopital ne devrait prendre le risque de se priver d'une clientèle religieuse pendant cette période de l'année.

Ce texte vise notamment à annuler une décision de la Cour suprême de 2020 selon laquelle les hôpitaux ne peuventt pas obliger les agents de sécurité à fouiller les sacs des visiteurs à la recherche de hametz pendant la semaine de Pâques.

Yonatan Sindel/Flash90 Des ouvriers préparent de la matza, pain sans levain traditionnel utilisé pendant les 8 jours de la fête de la Pâque juive, dans l'usine "Yehuda Matzos" à Jérusalem le 16 mars 2021

Une version antérieure beaucoup plus stricte du projet de loi proposé par le parti Judaïsme unifié de la Torah a été tempérée par la commission de la santé de la Knesset. La formation ultra-orthodoxe avait initialement demandé une interdiction générale d'introduire dans un hôpital non seulement le hametz, mais aussi tout aliment ne portant pas explicitement la mention "casher pour Pessah" sur l'étiquette du fabricant, à l'exception des produits frais.