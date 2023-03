Le président israélien a réuni environ 100 maires et conseillers municipaux afin de promouvoir une ébauche de négociations concernant la réforme

Le président israélien Isaac Herzog a réuni, lundi, environ 100 maires et conseillers municipaux afin de promouvoir une ébauche de négociations concernant la réforme judiciaire. "Nous sommes plus proches que jamais de la possibilité d'un accord. Maintenant, cela dépend de nos dirigeants, de la coalition et de l'opposition, de leur capacité à se montrer à la hauteur de l'ampleur du moment, qui comprendront la terrible alternative qui se cache derrière la situation que nous traversons et qui placeront le pays et les citoyens au-dessus de tout", a affirmé Herzog lors de la réunion.

Haim Zach/GPO Le président israélien Isaac Herzog s'exprime devant près de 100 responsables locaux

"Le schéma que je m'efforce de formuler apporte des réponses aux deux parties. Il prend en compte la nécessaire diversité du pouvoir judiciaire, et une réflexion approfondie avec les défenseurs de toutes les opinions et communautés. Il pose des bases constitutionnelles importantes et historiques, il ancre une structure saine d'équilibre entre les pouvoirs, il protège à tout prix la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que l'indépendance et l'autonomie du système judiciaire. Il protège les minorités et protège l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique basé sur les principes de la Déclaration d'Indépendance", a-t-il ajouté.

"La réforme telle qu'elle se présente actuellement met en danger les fondements démocratiques de l'État d'Israël. Mais il est absolument légitime de parler de la réforme du système judiciaire, il y a des choses dont le temps est venu et des choses qui doivent aboutir dans cette réforme", a-t-il encore souligné devant les élus.

La coalition mise en place en décembre par le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, tente de faire passer une législation qui donnerait notamment au gouvernement une plus grande influence sur la sélection des juges et limiterait les prérogatives de la Cour suprême. Ce projet de réforme a provoqué des manifestations massives en Israël depuis son annonce début janvier.