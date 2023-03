Israël : le ministre de la Justice rejette un compromis proposé pour la réforme judiciaire

Benjamin Netanyahou tenterait de convaincre Yariv Levin de faire preuve de flexibilité pour permettre la tenue de négociations

Un projet d'accord de compromis sur la réforme judiciaire préparé par le président Isaac Herzog a été publié mardi matin par les journaux Israel Hayom et Yedioth Ahronoth, suscitant des critiques des architectes du projet visant à remanier le système judiciaire israélien. Le président Herzog s'était montré optimiste lundi quant aux perspectives d'un accord de compromis entre le gouvernement israélien et l'opposition sur la réforme judiciaire, déclarant à une centaine de maires de tout le pays qu'Israël s'expose à de graves conséquences si un accord n'est pas trouvé.

Selon les informations publiées mardi, Herzog a chargé deux équipes d'experts juridiques de rédiger un projet qui remplacerait le projet de réforme du gouvernement. L'une des équipes, dirigée par Yedidia Stern, professeur de droit à l'université Bar-Ilan, a presque terminé sa série de recommandations pour un autre projet de réforme judiciaire. L'équipe aurait notamment supprimé la clause d'annulation, un mécanisme proposé pour permettre à la Knesset d'annuler les décisions de la Cour suprême annulant des lois.

Le bureau du président a toutefois pris ses distances avec le projet en question. "Les publications de ce matin n'ont pas été faites par le président ou à sa connaissance", a déclaré le bureau de Herzog. "Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas du plan du président. Il s'agit d'une proposition parmi de nombreuses autres qui ont été faites par des chercheurs et des universitaires de diverses organisations. Le président n'a pas encore finalisé son plan, et lorsqu'il l'aura mis au point, il le présentera aux citoyens d'Israël."

Netanyahou appelle Levin à faire preuve de flexibilité

Les architectes du plan de réforme judiciaire du gouvernement, le ministre de la Justice Yariv Levin (Likoud) et le président de la commission de la Constitution, du droit et de la justice Simcha Rothman (Parti sioniste religieux) ont critiqué l'alternative proposée dans une déclaration commune mardi.

Yonatan Sindel/Flash90 Le député Simcha Rothman, chef de la commission de la Constitution, du Droit et de la Justice et le ministre de la Justice Yariv Levin

"Nous sommes heureux d'entendre le président clarifier que le prétendu 'plan du président' ne vient pas de lui et n'a pas été publié à sa connaissance. Comme il est clair pour quiconque le lit, ce 'plan' détruit totalement la réforme judiciaire. Le président a déclaré dans son discours qu'il ferait tout son possible pour amener les deux parties à un accord. Nous l'avons loué pour cela et nous louons encore les efforts du président", ont-ils affirmé.

Par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou tenterait de convaincre Yariv Levin de faire preuve de flexibilité pour permettre la tenue de négociations sous les auspices d'Isaac Herzog, a rapporté lundi Channel 13. Netanyahou chercherait notamment à obtenir une certaine flexibilité sur la composition du comité de sélection des juges.