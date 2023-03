L'autorité aéroportuaire a appelé les voyageurs quittant le pays à arriver tôt à l'aéroport Ben Gurion en prévision des perturbations

Le mouvement de protestation contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement va mener jeudi une nouvelle campagne de perturbation de la vie quotidienne en Israël. Les manifestants ont notamment prévu de bloquer les routes menant à l'aéroport Ben Gourion afin de compliquer la venue du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui doit s'envoler pour une visite officielle en Italie. Le chef de l'État se rendra cependant à l'aéroport en hélicoptère afin d'éviter les embouteillages.

Tomer Neuberg/Flash90 Des Israéliens bloquent une route et se heurtent à la police alors qu'ils protestent contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement israélien, à Tel Aviv, le 1er mars 2023

Des marches, des grèves, le blocage d'artères importantes, la perturbation des services ferroviaires ainsi que des rassemblements devant les domiciles de responsables du gouvernement sont également prévus, selon les organisateurs, qui promettent également "des surprises".

"Criez et manifestez, mais laissez l'aéroport et les voies de transport public en dehors des manifestations", a dit Itamar Ben Gvir

"C'est un devoir civique de résister à la dictature et c'est le seul moyen de ramener Israël sur la voie de la démocratie. Il s'agit d'une grande bataille pour l'indépendance des citoyens israéliens contre la tyrannie qui détruira ce que nous avons construit ici depuis plus de 70 ans. Nous appelons l'ensemble du public à participer aux manifestations", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

https://twitter.com/i/web/status/1633482327002152964 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un grand rassemblement à Tel Aviv est prévu dans la journée, ainsi que des manifestations de travailleurs de la high tech dans tout le pays. De son côté, la police a annoncé qu'elle allait déployer 3 000 agents pour contenir d'éventuels débordements. Elle a également averti que les conducteurs qui causent intentionnellement des problèmes de circulation s'exposent à des amendes de 500 shekels (132 euros) et des retraits de quatre points sur leur permis.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu'il donnerait des instructions à la police pour garantir la liberté d'expression, mais qu'il ne permettrait pas les perturbations autour de l'aéroport Ben Gourion, ni celles des principales artères du pays. "Je suis favorable aux manifestations et à la liberté d'expression, mais l'aéroport Ben Gourion et les principaux axes de transport du pays sont interdits aux rassemblements. Il y a des gens qui doivent se rendre à l'hôpital, et c'est une question de vie ou de mort", a déclaré M. Ben-Gvir. Criez et manifestez, mais laissez l'aéroport et les voies de transport public en dehors des manifestations", a-t-il ajouté.

L'autorité aéroportuaire israélienne a appelé les voyageurs quittant le pays à arriver tôt à l'aéroport Ben Gourion pour leurs vols de jeudi, en prévision des perturbations.