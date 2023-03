Les manifestants ont déjà commencé à bloquer des routes dans tout le pays

Des manifestants opposés au projet de réforme judiciaire du gouvernement ont bloqué l'accès à l'aéroport international Ben Gourion ainsi que des routes dans tout le pays jeudi matin, dans le cadre d'une "journée de résistance" contre la coalition. Le blocage de l'aéroport vise à empêcher le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse de prendre leur vol pour l'Italie dans l'après-midi, bien qu'ils devraient se rendre à Ben Gourion en hélicoptère. Des marches, des grèves, le blocage de grosses artères, l'interruption des services ferroviaires et des rassemblements devant les domiciles de responsables du gouvernement sont au programme de cette journée. Des marches organisées par des parents d'élèves, au départ d'écoles ont déjà commencé dans tout le pays.

La police a indiqué que plusieurs routes et échangeurs ont été bloqués, en particulier dans la région de Tel Aviv. Les automobilistes ont été informés qu'ils devaient s'attendre à des perturbations tout au long de la journée et plusieurs entreprises ont déjà indiqué qu'elles ne seraient pas en mesure de garantir les livraisons.

Des rassemblements ont déjà eu lieu devant les domiciles de plusieurs responsables, dont celui du président de la Knesset, Amir Ohana, à Tel-Aviv. À Jérusalem, des militants ont placé des sacs de sable et des barbelés à l'entrée des bureaux du Forum Kohelet, un groupe de réflexion conservateur très impliqué dans le projet controversé du gouvernement de réformer le système judiciaire.

"C'est un devoir civique de résister à la dictature et c'est le seul moyen de ramener Israël sur la voie de la démocratie. Il s'agit d'une grande bataille pour l'indépendance des citoyens israéliens contre la tyrannie qui détruira ce que nous avons construit ici depuis plus de 70 ans. Nous appelons l'ensemble du public à participer aux manifestations", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Par ailleurs, un grand rassemblement à Tel Aviv et des manifestations des employés de la high tech sont prévues un peu partout dans le pays. La police a indiqué qu'elle avait mobilisé 3 000 agents pour éviter d'éventuels débordements.

JACK GUEZ / AFP Des Israéliens manifestent contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement à Tel Aviv.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré qu'il donnerait des instructions à la police pour garantir la liberté d'expression, mais qu'il ne permettrait pas les perturbations autour de l'aéroport Ben Gourion, ni celles des principales artères du pays. "Je suis favorable aux manifestations et à la liberté d'expression, mais l'aéroport Ben Gourion et les principaux axes de transport du pays sont interdits aux rassemblements. Il y a des gens qui doivent se rendre à l'hôpital, et c'est une question de vie ou de mort", a déclaré M. Ben Gvir. Criez et manifestez, mais laissez l'aéroport et les voies de transport public en dehors des manifestations", a-t-il ajouté.