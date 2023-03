Israël : 1 000 membres du Likoud apportent leur soutien à la réforme judiciaire

Les membres du parti ont signé une lettre qui estime que les amendements "renforceront la démocratie ainsi que l'économie israélienne"

Un millier de membres du Likoud, dont les responsables des principales branches du parti, ont publié jeudi une lettre ouverte en faveur des réformes judiciaires promues par le gouvernement. Cette lettre est l'initiative du forum "Uni dans le Likoud", le plus grand groupe idéologique du parti, ainsi que du Mouvement pour la gouvernance et la démocratie.

"Nous, 1 000 membres du Likoud et responsables des branches du parti souhaitons exprimer notre soutien aux réformes judiciaires et au rétablissement de l'équilibre entre les branches du gouvernement", peut-on lire dans la lettre. "Ces amendements renforceront la démocratie ainsi que l'économie israélienne. Les réformes renforceront également les tribunaux, au lieu de les affaiblir. Elles rétabliront la confiance de la population dans le système judiciaire et les tribunaux, ce qui est la base d'un système judiciaire fort, fiable et qui fonctionne bien".

https://twitter.com/i/web/status/1633717021266280451 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Il s'agit d'une occasion historique de rétablir un équilibre qui a été rompu au point de ne plus correspondre à la situation dominante et acceptée dans la majorité du monde démocratique", poursuit la lettre. "C'est l'occasion de rendre la gouvernance au peuple. Nous en appelons à tous ceux qui sont impliqués dans cette tâche et nous vous le demandons : mettez fin à la tyrannie de la minorité sur la majorité. Mettez fin à la domination des élites et rétablissez la domination du peuple".

La semaine dernière, 120 professeurs d'universités israéliennes ont lancé une pétition de soutien aux réformes judiciaires du gouvernement. "Une vaste réforme du système judiciaire est essentielle, en raison de la révolution judiciaire menée par le professeur Aharon Barak [ancien président de la Cour suprême], qui a perturbé l'équilibre des pouvoirs entre les différentes branches du gouvernement", peut-on lire dans la pétition.