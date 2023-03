Réforme judicaire : "Un compromis peut et doit être trouvé dès aujourd'hui" (Isaac Herzog)

"Ce qui arrive à notre pays est un cauchemar, je ne peux plus supporter de le voir se déchirer sous nos yeux"

S'exprimant à propos de la réforme judiciaire lors d'un nouveau et troisième discours solennel à la nation jeudi soir, le président Herzog a qualifié la situation du pays de "cauchemardesque" et appelé à trouver une solution immédiate. "Ce qui arrive à notre pays est un cauchemar, je ne peux plus supporter de le voir se déchirer sous nos yeux. Je ne renoncerai pas, je suis prêt à payer tous les prix pour trouver une solution et celle-ci doit être trouvée dès aujourd'hui. Cela fait déjà dix semaines que j'y travaille sans relâche et que je discute avec toutes les parties, y compris celles qui ne sont pas d'accord avec moi, dans le seul but de préserver la démocratie israélienne", a déclaré le chef d'Etat.

"La démocratie et un système judiciaire indépendant sont des valeurs suprêmes"

Le président a ensuite indiqué qu'il était parvenu à réduire les dissensions entre majorité et opposition et que toutes deux étaient parvenues à un accord sur la majorité des points litigieux de la réforme. Une évolution suffisante, selon lui, pour soumettre un nouveau texte de loi au comité législatif de la Knesset.

"J'ai réussi à parvenir à une situation dans laquelle les écarts se sont réduits. Il y a des accords sur la majorité des sujets. Cela est suffisant pour abandonner le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui, et qui remet en cause les fondements démocratiques du pays. Nous sommes en mesure de proposer à la commission des lois un autre cadre issu d'un consensus, dont l'Etat d'Israël et ses citoyens seront les grands gagnants", a dit le président.

"La démocratie et un système judiciaire indépendant sont des valeurs suprêmes", a ajouté le président, avertissant que le pays était "parvenu à un point de non retour". "Soit nous parvenons à un accord, soit nous précipitons le pays dans un abyme constitutionnel, sécuritaire et économique et c'est l'histoire qui nous jugera", a conclu Isaac Herzog.