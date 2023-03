La conseillère juridique du gouvernement gèle le renvoi du chef de la police de Tel Aviv

"L'enquête soulève de sérieuses préoccupations concernant la légalité et l'exactitude de la procédure"

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a ordonné ce vendredi matin au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir de suspendre la procédure de destitution du chef de la police du district de Tel Aviv, Amichai Ashad. Dans sa lettre adressée au ministre, elle indique avoir mené jeudi soir une enquête préliminaire sur la "procédure de son transfert du poste de commandant du district de Tel Aviv".

Yonatan Sindel/Flash90 La conseillère juridique du gouvernement Gali Baharav-Miara

"L'enquête soulève de sérieuses préoccupations concernant la légalité et l'exactitude de la procédure, y compris les considérations sous-jacentes à la décision, le moment de l'annonce et le contexte dans lequel elle a été faite", écrit Gali Baharav-Miara. Elle a ordonné aux autorités compétentes de geler toute décision ou action dans le cas Amichai Ashad, "jusqu'à l'achèvement en bonne et due forme de l'enquête juridique requise", indique le communiqué. Gali Baharav-Miara a souligné que "pour éviter tout doute, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, le commissaire Ashad restera à son poste".

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

La lettre envoyée à Itamar Ben Gvir a été cosignée par le chef de la police israélienne, le procureur général, les adjoints de la conseillère juridique du gouvernement et les conseillers juridiques de la police et du ministère de la Sécurité nationale.