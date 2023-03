Réforme judiciaire/Israël : Lapid veut une Constitution pour sortir de la crise

Le chef de l'opposition a souligné la nécessité d'un programme d'éducation conséquent sur les valeurs démocratiques

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, s'est prononcé vendredi pour l'adoption par Israël d'une Constitution afin de résoudre la "terrible crise" causée par la réforme judiciaire promue par le gouvernement. Sur sa page Facebook, il a affirmé que cette Constitution devrait commencer par le premier paragraphe de la Déclaration d'indépendance de 1948, qui stipule que la terre d'Israël est le berceau du peuple juif.

Selon Yaïr Lapid, cette Constitution devrait être composée de trois lois fondamentales : la première serait une déclaration de la supériorité des lois fondamentales du pays, et soumettrait toutes les autorités à des restrictions établies par la loi.

"Les enfants israéliens ne devraient pas seulement apprendre les mathématiques et l'anglais, mais aussi ce qu'est l'égalité civile, pourquoi les droits des femmes, des personnes LGBT et les membres de la société arabe sont importants, et pourquoi le judaïsme ne contredit pas la démocratie, mais la complète", a-t-il assuré

La deuxième loi déterminerait le nombre d'hommes ultra-orthodoxes que la société et l'économie israéliennes peuvent soutenir lorsqu'ils étudient la Torah à plein temps. Avec un taux de croissance de 4 %, les ultra-orthodoxes devraient représenter 16 % de la population totale d'ici 2030. Nombre d'entre eux étudient la Torah à temps plein, et ne font donc pas partie de la population active.

La troisième loi définirait les possibilités de contrôle judiciaire des lois votées à la Knesset. Sur cette question, Yaïr Lapid a estimé que si "l'activisme judiciaire" doit être limité, "un État démocratique ne peut exister sans un tribunal fort et indépendant".

Le chef de l'opposition a par ailleurs souligné l'importance de mettre place un programme d'éducation conséquent sur les valeurs démocratiques. "Les enfants israéliens ne devraient pas seulement apprendre les mathématiques et l'anglais, mais aussi ce qu'est l'égalité civile, pourquoi les droits des femmes, des personnes LGBT et les membres de la société arabe sont importants, et pourquoi le judaïsme ne contredit pas la démocratie, mais la complète", a-t-il assuré. "Au lieu d'un galop hâtif et obscène vers un changement de régime qui nous transformera en une autre dictature ratée du Moyen-Orient, nous devons créer et nous battre pour une vision commune positive, optimiste et inspirante. Pour nous et pour les générations futures", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de personnes agitent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre la refonte du système judiciaire, devant la Knesset à Jérusalem, le 20 février 2023

"Israël est une démocratie juive. Nous ne permettrons pas qu'il devienne un État messianique, nationaliste"

"Israël est une démocratie juive. Nous ne permettrons pas qu'il devienne un État messianique, nationaliste, violent et non démocratique qui détruit son économie, nuit gravement à la sécurité nationale et détruit l'idée sacrée que nous sommes une seule nation", a-t-il déclaré. "Une Constitution pour Israël basée sur la déclaration d'indépendance n'est pas seulement justifiée d'un point de vue éthique et moral, c'est aussi la seule chose qui nous sortira de la terrible crise dans laquelle nous sommes tombés". a conclu M. Lapid.