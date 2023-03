Israël : la coalition pourrait édulcorer la réforme judiciaire, même sans négociations

Plus de la moitié des Israéliens (60%) estiment que le processus visant à faire voter la réforme judiciaire devrait être interrompu

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part de son désir d'un compromis sur la réforme judiciaire à son ministre de la Justice Yariv Levin, avant son départ pour Rome jeudi, a rapporté vendredi la chaîne publique Kan 11, citant des sources proches du gouvernement. Selon la chaîne, la coalition devrait continuer à promouvoir la législation sur la réforme la semaine prochaine, tout en envisageant d'édulcorer unilatéralement le texte, sans attendre des accords avec la coalition.

Par ailleurs, un haut fonctionnaire de la coalition a déclaré à Kan 11 que le président Isaac Herzog a perdu "sa capacité à servir de médiateur" entre la coalition et l'opposition, suite à sa déclaration de jeudi soir, dans laquelle il a rejeté catégoriquement la réforme dans sa forme actuelle. "Les images que nous avons vues aujourd'hui sont un cauchemar pour le pays. Cela suffit. Je ne peux plus regarder notre nation se déchirer sous nos yeux. Ce qui se passe ici est un désastre. Citoyens d'Israël, je travaille pour vous, pour vous et uniquement pour vous. Je vois les images et j'entends les cris qui me sont adressés et je n'ai qu'un seul but : faire tout ce que je peux pour que cela s'arrête et pour trouver une solution, avait affirmé le président israélien.

"Si vous choisissez de continuer sur la voie que vous avez suivie jusqu'à présent, vous devrez accepter la responsabilité du chaos qui s'ensuivra. L'histoire vous jugera. Prenez vos responsabilités et faites-le maintenant", avait ajouté Herzog, s'adressant à la coalition.

Par ailleurs, un sondage réalisé par l'Institut Midgam, en collaboration avec iPanel, et publié vendredi sur Channel 12 , a révélé que plus de la moitié des Israéliens (60%) estiment que le processus visant à faire voter la réforme judiciaire promue par le gouvernement devrait être interrompu afin de mener des négociations, tandis que 32% pensent que la procédure doit se poursuivre et que le texte doit être adopté.