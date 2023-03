Israël : pour l'ex-directeur de la Réserve fédérale américaine, la réforme judicaire va causer "d'énormes dégâts"

Dans une interview, Ben Bernanke a estimé qu'Israël "doit avancer lentement et parvenir à un large consensus pour tout changement significatif"

L'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, qui a reçu le prix Nobel d'économie l'année dernière, a averti que la réforme judiciaire promue par le gouvernement nuirait à l'économie israélienne, lors d'une interview accordée à Channel 13 samedi soir.

"Israël est une petite économie ouverte qui dépend du commerce international et des investissements internationaux pour sa croissance économique et sa prospérité. La sécurité des investisseurs étrangers, des partenaires commerciaux et des entrepreneurs israéliens sera gravement compromise par des changements institutionnels soudains qui augmenteront l'incertitude, créeront de nouveaux risques juridiques et politiques et mettront en péril les droits des minorités", a déclaré Ben Bernanke à Channel 13.

"Afin de s'assurer que l'extraordinaire succès économique d'Israël se poursuive, Israël doit avancer lentement et construire un large consensus concernant tout changement significatif de son système juridique ou de sa forme de gouvernement", a-t-il ajouté.

L'ancien secrétaire américain au Trésor, Lawrence Summers, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a cherché à convaincre de soutenir la réforme judiciaire, a lui aussi mis en garde contre les dommages économiques qui pourraient être causés par la réforme, lors d'une interview accordée à Channel 12 la semaine dernière.

"On a le sentiment que cette réforme judiciaire, non pas parce que l'idée d'une réforme judiciaire est poursuivie, mais parce qu'elle est poursuivie d'une manière si conflictuelle, si rapide et si extrême, sapera la confiance dans les relations commerciales ordinaires, et que ce qui a été une grande réussite d'Israël dans la construction d'une 'économie de démarrage' sera ébranlé", a-t-il déclaré.

Jeudi, plus d'une douzaine de démocrates juifs de la Chambre des représentants ont appelé le gouvernement israélien à suspendre son projet de réforme judiciaire, tandis que le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré dans une récente interview à Axios que la réforme était une affaire interne à Israël et que les États-Unis ne devaient pas intervenir.