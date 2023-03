Après l'avis de la procureure, la coalition a décidé de repousser d'un mois les discussions sur le texte au sein de la commission des lois du gouvernement

La procureure générale d'Israël Gali Beharev Miara a averti dimanche que le projet de loi visant à accorder l'immunité juridique aux soldats de Tsahal et aux membres des forces de sécurité pour les actions effectuées au cours d'opérations ou d'activités anti-terroristes, pourrait les exposer à des accusations de crimes de guerre devant les tribunaux internationaux.

"Cette loi nuira à la protection des soldats de Tsahal et les exposera à des poursuites pénales internationales", a indiqué la procureure générale. Par conséquent, la coalition a décidé de repousser d'un mois les discussions sur le texte au sein de la commission des lois du gouvernement.

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie le 12 janvier 2023

"L'immunité, telle qu'elle est proposée, modifie fondamentalement le point d'équilibre, et entraîne ainsi une violation des droits de l'homme et d'autres intérêts vitaux. Ce projet de loi n'est pas l'outil approprié pour sauvegarder ces intérêts importants", a déclaré la procureure dans l'avis qu'elle a rendu dimanche matin.

Selon des sources au sein du monde judiciaire, la Cour internationale de justice de La Haye et d'autres instances juridiques internationales ont été réticentes à engager des poursuites contre des soldats israéliens en raison du prestige et de l'indépendance de la Cour suprême d'Israël et du bureau du procureur militaire. Ce projet de loi, s'il est adopté, ouvrirait la porte à des poursuites contre des soldats de Tsahal par des tribunaux internationaux alors qu'il n'existe pas d'organe juridique en Israël pour enquêter sur les actions des soldats en Israël, affirment-ils.