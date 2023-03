Le texte, qui a été validé par la commission des lois de la Knesset, retirera à la Cour suprême le pouvoir de destituer un Premier ministre

La commission des lois de la Knesset a approuvé lundi un projet de loi visant à empêcher l'éviction du Premier ministre, ce qui va permettre l'examen et le vote du texte en première lecture plus tard dans la journée. Le projet de loi a été proposé par le chef de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou et membre du Likoud, Ofir Katz, à la suite d'inquiétudes selon lesquelles la procureure générale pourrait décider que Netanyahou soit destitué en raison de ses procès pour corruption alors qu'il promeut une réforme de la justice.

Selon le texte qui deviendrait une loi fondamentale, la Cour suprême ne pourrait pas délibérer sur une éventuelle destitution du Premier ministre et que seule une incapacité physique ou mentale l'obligerait à quitter ses fonctions.

Dans le cas où le départ du Premier ministre serait demandé par des parlementaires, en opposition à la décision du gouvernement, une majorité de 90 députés, sur les 120 que compte la Knesset, serait nécessaire pour valider sa destitution.

"Dans les rares cas où la déclaration sera faite contre la volonté du Premier ministre, le président de la Knesset soumettra la décision au parlement, qui pourra l’approuver par une majorité de 90 voix », stipule encore le projet de loi.

Selon la coalition, cette loi est nécessaire pour empêcher la subversion de la volonté des électeurs en démettant le Premier ministre de ses fonctions. "Il n'existe aucun pays où un tribunal peut imposer la destitution d'un Premier ministre", a déclaré M. Katz. "Nous ne laisserons aucun fonctionnaire de la justice provoquer une révolution. Nous protégeons la démocratie", a-t-il ajouté.