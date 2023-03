Israël : l'oppostion boycottera les votes finaux des textes de la réforme judiciaire

Netanyahou a fustigé les médias qu'il a accusés de diffuser de fausses nouvelles et a de nouveau appelé l'opposition à discuter

Les chefs des partis de l'opposition ont indiqué lundi qu'ils comptaient boycotter le vote en troisième lecture du texte de la réforme judiciaire qui prévoit de modifier la composition de la commission de nomination des juges, prévu dans la soirée.

Yaïr Lapid (Yesh Atid), Benny Gantz (Unité nationale, Merav Michaeli (Avoda) et Avigdor Lieberman (Israel Beteynu) ont indiqué dans un communiqué, à l'issue d'une réunion ont menacé de ne pas être présents au moment du vote. "L'unité du peuple commence par de vraies négociations et tant qu'il n'y a pas d'arrêt de la législation, c'est un œil aveugle. Lorsque le plan présidentiel sera présenté, nous serons heureux de la considérer et nous apprécions les efforts du président pour parvenir à des négociations."

De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fustigé les médias qu'il a accusés de diffuser de fausses nouvelles et a appelé les membres de l'opposition à engager le dialogue et à "répondre à son appel pour négocier, lors d'une réunion de son parti, le Likoud. "Il n'est pas trop tard et je n'y renonce toujours pas, a-t-il assuré.

Dans le même temps, le blitz législatif de la réforme judiciaire de la coalition se poursuit. La commission de la constitution discutait lundi de la préparation de la deuxième et de la troisième lecture de la loi qui modifiera la composition de la commission de nomination des juges. Deux des rédacteurs de l'ébauche de compromis de Friedman-Albshan ont également participé à la discussion.

Sous l'expression "réforme juridique" sont regroupées de nombreuses lois qui doivent être promulguées d'ici la fin de la session d'hiver de la Knesset, le 2 avril. Parmi ces lois figure le changement de la composition du comité de sélection des juges. La loi a été adoptée en première lecture et des discussions ont lieu cette semaine pour la préparer à la deuxième et à la troisième lecture en vue du vote final en plénière.