Israël/Réforme judiciaire : la clause dérogatoire adoptée en première lecture

Le texte a été adopté peu avant 3h du matin par 61 voix contre 52

La Knesset (Parlement israélien) a adopté mardi en première lecture la clause dérogatoire, l'une des dispositions les plus contestées de la réforme du système judiciaire qui divise le pays. Le texte a été adopté peu avant 3h du matin par 61 voix contre 52. Un vote en deuxième, puis en troisième lecture sont encore nécessaires avant qu'il ne devienne loi.

Si elle est adoptée définitivement, la clause dérogatoire limitera le pouvoir qu'a la Cour suprême d'invalider une loi et permettra aux députés avec une majorité simple de de 61 sièges sur 120, de protéger une loi contre un contrôle judiciaire et "d'annuler l'annulation" d'une loi par la Cour suprême. La mesure pourra rester en vigueur aussi longtemps que la coalition restera au pouvoir. Au bout d'un an, la possibilité de prorogation sera réexaminée. La loi proposée limiterait également le contrôle judiciaire de la Cour suprême, en exigeant que 80 % de ses juges annulent une loi.

Alex Kolomoisky/POOL Le ministre de la Justice Yariv Levin et le Premier ministre Benjamin Netanyahou

Il s'agit du premier de trois votes avant que le projet de loi ne devienne une loi. Pour l'instant, le texte est renvoyé à la commission israélienne de la constitution, du droit et de la justice pour être révisé avant les votes finaux, qui se succèdent généralement dans un court laps de temps.

Ce projet de loi controversé fait partie des réformes proposées par le ministre de la justice, Yariv Levin, qui ont suscité des protestations massives dans le pays, avec environ 300 000 personnes participant aux manifestations de samedi dernier. Les opposants affirment que, si le projet de loi est adopté, il accordera à la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou un pouvoir incontrôlé.

Gili Yaari /Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire à Tel-Aviv, le 4 mars 2023

Pour l'instant, il semble peu probable qu'un compromis soit trouvé, malgré l'opposition généralisée et les appels du président Isaac Herzog à mettre un terme à la législation, qui, selon lui, "sape nos fondements".