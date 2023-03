Les discussions porteraient sur des "tensions au sein de la coalition" avant un possible assouplissement de certains textes de la réforme

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui devait décoller à 17 heures pour Berlin a retardé son vol afin de prendre part à une réunion urgente concernant les négociations autour de la réforme du système judiciaire, et devrait s'envoler tard dans la soirée. Plus tôt, le bureau du Premier ministre a indiqué que Netanyahou allait écourter sa visite dans la capitale allemande en raison de l'attentat perpétré au carrefour de Meggido lundi.

Selon le site d'information Ynet, les discussions portent sur des "tensions au sein de la coalition" avant un possible assouplissement de certains textes de la réforme. De son côté, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a indiqué qu'il interrompait son voyage aux Etats-Unis pour participer à des discussions sur un éventuel compromis concernant la réforme du système judiciaire.

Par ailleurs, des Israéliens opposés à la réforme du système judiciaire, ont manifesté mercredi à l'aéroport de Tel-Aviv, avant le départ prévu du Premier ministre pour Berlin. Des protestations sont également prévues jeudi dans la capitale allemande, premier jour de sa visite officielle.

Benjamin Netanyahou sera reçu jeudi par le chancelier Olaf Scholz et le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier. C'est "le Premier ministre élu d'Israël et donc un invité normal en Allemagne", avait commenté en début de semaine le porte-parole du gouvernement allemand.

Mardi, le Parlement a adopté en première lecture une disposition permettant d'annuler certaines décisions de la Cour suprême. D'autres dispositions ont déjà été adoptées en février en première lecture.

Jeudi dernier, le président israélien, Isaac Herzog, a appelé à stopper le processus législatif actuel, qualifiant le projet de "menace sur les fondements de la démocratie".

M. Herzog, qui joue un rôle essentiellement protocolaire, a entamé une médiation entre l'opposition et le gouvernement en vue de parvenir à un texte plus consensuel susceptible d'être adopté par le Parlement et d'apaiser les inquiétudes.