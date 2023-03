Les manifestants devraient bloquer les principales artères du pays et se rassembler devant les domiciles de certains responsables du gouvernement

De nouvelles manifestations contre le projet de réforme judiciaire ont commencé tôt jeudi matin, alors que la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté mercredi soir le plan de compromis proposé par le président israélien Isaac Herzog.

Selon les organisateurs, des manifestations sont prévues dans près de 150 endroits à travers le pays, notamment à Tel-Aviv, Jérusalem, Haïfa et à l'aéroport international Ben-Gourion. Les manifestants devraient bloquer les principales artères du pays et se rassembler devant les domiciles de certains responsables du gouvernement.

Des manifestants ont commencé à converger vers la rue Hayarkon à Tel Aviv, en face des ambassades des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Ils marcheront ensuite vers la rue Kaplan, dans le centre de la ville. La police devrait fermer l'autoroute Ayalon qui traverse Tel Aviv du nord au sud, à la circulation dans les deux sens et bloquer les routes dans et autour du centre de Tel Aviv. Enfin, une grande manifestation est prévue dans la soirée sur la place Habima, en centre-ville.

La police a déclaré avoir arrêté cinq personnes dans la matinée pour vandalisme après que des manifestants ont peint une ligne rouge vif dans la rue menant à la Cour suprême à Jérusalem, affirmant qu'elle symbolisait le lien direct entre l'indépendance des tribunaux et la liberté d'expression.

D'autres manifestants, parmi lesquels un groupe de vétérans de la marine, ont bloqué l'entrée du port de Haïfa, tandis que d'autres ont installé un "centre de recrutement de l'armée" devant le bâtiment de la municipalité de la ville ultra-orthodoxe de Bnei Brak et bloqué la route principale de la ville.

Flash90 Des soldats de réserve israéliens et des activistes manifestent contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien, dans la ville de Bnei Brak, le 16 mars 2023.

"Le gouvernement israélien pousse l'économie de toutes ses forces vers la récession et ignore les avertissements qui ne cessent de lui parvenir. Les conséquences du coup d'État se font déjà sentir dans le secteur des hautes technologies. Au lieu d'arrêter le blitz législatif et de trouver une nouvelle voie, ces [dirigeants] irresponsables accélèrent et nous poussent tous vers l'abîme. Ensemble, nous mettrons fin à cette folie et nous nous battrons pour la démocratie, notre pays et notre maison", ont déclaré les organisateurs du mouvement de protestation dans un communiqué.

Depuis le mois de janvier, des milliers de manifestants descendent régulièrement dans la rue pour des journées de "perturbation" et de "résistance".