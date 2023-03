Réforme judiciaire : "Mon plan de compromis ne marque pas la fin des discussions, mais seulement le début" (Herzog)

Netanyahou et ses partenaires de la coalition ont rejeté les propositions du président tandis que l'opposition a exprimé une approbation prudente

Le président israélien Isaac Herzog a réagi jeudi matin aux critiques formulées la veille à l'encontre de son plan de compromis de la réforme judiciaire qu'il a présenté dans la soirée sous le nom de "plan du peuple". "Il est important pour moi de dire que j'entends bien sûr les réactions de tous les côtés du spectre politique au plan que j'ai présenté, et que j'accepte chaque critique substantielle avec amour et un énorme respect", a-t-il affirmé. Il a toutefois appelé les critiques de son plan à étudier ses propositions "en profondeur", et à voir "dans quelle mesure elles représentent une bonne alternative pour Israël."

"Le plan du peuple que j'ai présenté est une proposition, une plate-forme de discussion sur la base de laquelle nous pouvons travailler, changer et affiner. Ce n'est pas la fin de la discussion, mais seulement le début", a-t-il insisté.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et ses partenaires de la coalition ont rejeté la proposition du président Isaac Herzog, tandis que les dirigeants de l'opposition ont exprimé une approbation prudente du plan comme base de discussion.

Avant d'embarquer pour Berlin, M. Netanyahou a déclaré : "Malheureusement, les propositions du président n'ont pas été approuvées par la coalition, et des éléments centraux de la proposition qu'il a faite ne font que perpétuer la situation existante et n'apportent pas l'équilibre nécessaire entre les branches du gouvernement. Telle est la triste vérité."

"Toute tentative de parvenir à un accord et de discuter est certainement appropriée", a-t-il ajouté, mais il a reproché à l'opposition de ne pas vouloir s'asseoir à la table des négociations. "Les représentants de la coalition sont allés discuter avec le président à maintes reprises, tandis que les représentants de l'opposition n'étaient même pas prêts à discuter.

Le secrétaire du cabinet, Yossi Fuchs, a décrit la proposition de M. Herzog comme une initiative "unilatérale" qui n'a été approuvée par aucun membre de la coalition, tandis que le président de la Knesset, Amir Ohana, a exprimé sa reconnaissance pour les efforts de M. Herzog, mais a déclaré que le projet "n'apporte pas de réponse aux maux de la relation entre le pouvoir judiciaire, la Knesset et le gouvernement".

Dans une déclaration commune mercredi soir, les chefs des partis de la coalition ont également critiqué l'offre de Herzog, la qualifiant d'"unilatérale, partiale et inacceptable".