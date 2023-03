Israël : enquête sur des graffitis qualifiant le ministre de la Justice d'"ennemi du peuple"

"Ces graffitis sont le résultat d'une "campagne organisée d'incitation visant à répandre la haine contre nous" (Miki Zohar - membre du Likoud)

La police israélienne a ouvert une enquête vendredi après que des graffitis attaquant le ministre de la Justice Yariv Levin ont été peints à la bombe près de son domicile à Modiin. "Ennemi du peuple", était-il écrit sur un mur dans le centre de la ville. Un communiqué de la police a indiqué que les agents allaient commencer à recueillir des preuves.

Yariv Levin n'a fait aucun commentaire sur cette affaire, car il observe actuellement la période de deuil juif traditionnel après la mort de son père en début de semaine. Figure de proue de l'initiative gouvernementale visant à réformer le système judiciaire, Yariv Levin est un membre éminent du parti Likoud et l'un des ministres les plus proches du Premier ministre Benjamin Netanyahou au sein de la coalition gouvernementale.

Le ciblage des domiciles des ministres n'est pas nouveau dans le cadre de l'agitation civile actuelle dans le pays, les manifestants contre les réformes judiciaires du gouvernement ayant protesté devant les domiciles du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre de l'Agriculture Avi Dichter vendredi dernier.

Le ministre de la Culture et du Sport, Miki Zohar, a déclaré sur Twitter qu'il pensait que les graffitis étaient le résultat d'une "campagne organisée d'incitation visant à répandre la haine contre nous". "Nous appliquons démocratiquement la volonté des électeurs et apportons un changement attendu depuis longtemps. L'incitation et les mensonges selon lesquels notre démocratie est en danger ne sont que de la poudre aux yeux destinée à dissuader le public", a écrit M. Zohar.

Benny Gantz, membre de l'opposition et ancien ministre de la Défense, a condamné les graffitis sur les réseaux sociaux, déclarant que "même lorsque la maison est en feu, il faut fixer des limites".