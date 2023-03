Israël : Netanyahou appelle les services de sécurité à lutter contre "l'anarchie" et "les refus de servir"

Le chef du gouvernement a affirmé qu'Israël était engagé dans "trois luttes" : contre le programme nucléaire iranien, contre le terrorisme et contre l'anarchie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi dimanche aux récentes manifestations contre la réforme judiciaire et au refus de certains membres de Tsahal de servir en signe de protestation, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. "J'attends du chef de la police qu'il fasse respecter la loi, empêche la violence et les barrages routiers et permette aux citoyens du pays de vivre leur quotidien", a-t-il affirmé, faisant allusion aux manifestants qui ont bloqué plusieurs routes dans le pays.

Le Premier ministre a également affirmé qu'il attendait du chef d'état-major de Tsahal et des chefs des services de sécurité qu'ils réagissent fermement au refus de certains officiers de servir au sein de l'armée. "Un pays si attaché à son existence ne peut pas se permettre de telles rebellions, et nous ne les tolérerons pas", a-t-il affirmé, alors que des dizaines de pilotes et opérateurs de drones réservistes ont annoncé dimanche que, s'ils étaient appelés dans les prochaines deux semaines, ils ne se présenteraient pas dans leurs unités afin de participer aux manifestations contre le gouvernement.

Pour Benjamin Netanyahou, Israël est actuellement engagé dans "trois luttes" : contre le programme nucléaire iranien, contre le terrorisme et contre "l'anarchie". "Nous faisons tout ce qui est nécessaire pour nous défendre. Comme je le dis aux dirigeants du monde et comme je l'ai dit au chancelier Scholz, l'État juif ne permettra pas un nouvel Holocauste", a-t-il affirmé, en référence à sa visite à Berlin jeudi dernier.

Tobias SCHWARZ / AFP Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou donnent une conférence de presse commune après des entretiens à la Chancellerie à Berlin, le 16 mars 2023.

"Concernant la lutte contre le terrorisme, nos forces sont actives 24 h sur 24 afin de contrecarrer l'infrastructure terroriste. Des dizaines de terroristes ont été éliminés au cours du mois dernier et de nombreux autres ont été arrêtés. Quiconque tente de nuire aux citoyens israéliens en paiera le prix", a insisté Netanyahou. "Troisièmement, nous n'accepterons pas l'anarchie. Certains appellent au blocage des autoroutes, au refus, au sang dans les rues et à l'attaque de personnalités publiques. Nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas la violence, de quelque côté qu'elle vienne", a-t-il déclaré.