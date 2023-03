Israël : le ministre de la Diaspora Amichai Chikli menace de renverser le gouvernement

Amichai Chikli réagissait à la demande des députés ultraorthodoxes de privilégier leurs membres dans la recherche d'un emploi

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a menacé les députés ultraorthodoxes de faire tomber le gouvernement lors d'une dispute qui a éclaté au cours d'une réunion de commission à la Knesset dimanche soir. Amichai Chikli réagissait à la demande des députés ultraorthodoxes de privilégier leurs membres dans la recherche d'un emploi, au même titre que les soldats qui ont récemment terminé leur service militaire.

Yonatan Sindel/Flash90 Des passants ultraorthodoxes à Jérusalem

"Ne me mettez pas en colère", a-t-il déclaré. "J'ai fait tomber le gouvernement précédent et je peux faire tomber celui-ci aussi", a-t-il menacé. Il a ajouté qu’il respectait les ultraorthodoxes qui décidaient d’étudier en yeshiva (académie d’enseignement religieux) et soutenait l’apprentissage de la Torah, mais que leur situation ne pouvait en aucun cas être comparée à celle des soldats qui ont risqué leur vie pour leur pays.

Yonatan Sindel/Flash90 Une discussion dans la salle de la Knesset, à Jérusalem

Amichai Chikli, qui s’était présenté aux dernières élections sous la bannière du Likoud, faisait partie du parti Yamina de Naftali Bennett dans le gouvernement précédent. Avec Idit Silman, l'actuelle ministre de la Protection de l'environnement, il avait quitté le gouvernement, provoquant sa chute.